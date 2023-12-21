Делегация Челябинской области оценила новый экскурсионный маршрут ММК «Первые в Магнитке»

УрБК, Магнитогорск, 30.01.2024. Представители 39 предприятий Челябинской области, муниципальных органов власти, турбизнеса и блогеры в рамках обучения по программе «Открытая промышленность» приехали на экскурсию «Первые в Магнитке». Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



После обзорной экскурсии по Магнитогорску и часового маршрута «От зерна до тарелки» продуктовой компании «Ситно», а также посещения доменного цеха ММК 75 участников программы прибыли в корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» для обсуждения практических аспектов проектирования экскурсий на предприятиях.



Куратор региональной междисциплинарной команды по развитию промтуризма АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Анна Калачева высоко оценила экскурсионную часть программы и подготовку экскурсоводов.



«Очень понравилась экскурсионная часть, связанная с городом, а грандиозный вид литейного двора доменного цеха — это одно из самых ярких впечатлений. Понравилась идея отправить открытку с металлургического комбината. У магнитогорцев есть чему учиться, и это касается не только уровня организации экскурсий, но и умения вести конструктивный диалог», — делится впечатлениями Анна Калачева.



В работе круглого стола также приняли участие генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников, заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации Магнитогорска Елена Зайцева, руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская, начальник отдела перспективного развития ПАО «ММК» Николай Звягин и ведущий специалист отдела Марина Корнева, заместитель директора мукомольного производства компании «Ситно» Виктория Онищенко.



На предприятии подчеркивают, что сегодня, когда промышленные экскурсии становятся перспективным туристическим направлением, обратная связь от профессионалов как никогда необходима.



Для ММК это способ не только привлекать иногородних туристов в Магнитогорск, но и поддерживать престиж рабочих профессий, воспитывать в обществе уважение к людям труда, наконец, демонстрировать значимость происходящего на комбинате.