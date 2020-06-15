ММК обновил суточный рекорд по производству горячеоцинкованного проката

УрБК, Магнитогорск, 15.06.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ), расположенный в листопрокатном цехе ...03.02.2020 ММК обновил рекорд годовой отгрузки оцинкованного проката
УрБК, Магнитогорск, 03.02.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2019 года отгрузил ...22.01.2020 Новый агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в прошлом году произвел 335 тыс. тонн металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического ...22.01.2019 ММК поставил рекорд по отгрузке оцинкованного металлопроката
В 2018 году комбинат улучшил показатель предыдущего периода почти на 12% ...21.01.2019 В 2018 году ММК отгрузил 1 млн 269 тыс. тонн оцинкованного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 21.01.2019. По итогам 2018 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отгрузил 1 млн 269 ...