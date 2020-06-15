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ММК обновил суточный рекорд по производству горячеоцинкованного проката

УрБК, Магнитогорск, 04.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 14 ноября обновил суточный рекорд по производству горячеоцинкованного проката, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

В этот день суммарный объем произведенной продукции агрегатов непрерывного горячего цинкования № 1 и 2 составил 2 тыс. 883 т проката (АНГЦ-1 — 1 тыс. 787 т, АНГЦ-2 — 1 тыс. 096 т).

В настоящее время мощности комбината по оцинкованной продукции полностью загружены, а на магнитогорской площадке ее выпуск превышает прошлогодние показатели примерно на 30%.

Последние 20 лет ПАО «ММК» последовательно работает над увеличением выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью, к которой относится и оцинкованный прокат.

Так, в 2002 и 2008 годах комбинат ввел в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 500 тыс. т и 450 тыс. т. В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также работают АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования.

В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате включился в работу агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 мощностью 360 тыс. т в год.

Благодаря инвестициям в развитие высоких переделов ПАО «ММК» уверенно держит позицию крупнейшего в России поставщика оцинкованного проката и стабильно занимает первое место среди производителей металла с покрытиями в отраслевых рейтингах.
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