ММК вновь установил рекорд годового производства оцинкованных труб

УрБК, Магнитогорск, 04.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 14 ноября обновил суточный рекорд по ...28.01.2019 Стан 2000 горячей прокатки ММК поставил рекорд годового выпуска
УрБК, Магнитогорск, 28.01.2019. Стан 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2018 ...29.12.2017 Листопрокатный цех № 8 ММК отмечает 35-летний юбилей
УрБК, Магнитогорск, 29.12.2017. Сегодня листопрокатному цеху № 8 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ...12.03.2015 На ЧТПЗ завершена модернизация производства бесшовных труб
УрБК, Челябинск, 12.03.2015. На Челябинском трубопрокатном заводе модернизировано производство бесшовных горячекатаных ...03.04.2013 ОАО «Северский трубный завод» изготовил опытно-промышленную партию электросварных оцинкованных труб большого диаметра
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2013. Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ...