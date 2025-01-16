ММК вновь установил рекорд годового производства оцинкованных труб

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УрБК, Магнитогорск, 16.01.2025. По итогам 2024 года Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») выпустил более 17,4 тыс. т оцинкованных труб. Это максимальный результат годового производства за всю историю работы агрегата горячего цинкования, сообщает пресс-служба предприятия.Предыдущий рекорд был установлен ММК по итогам 2023 года, когда на комбинате было выпущено около 16,2 тыс. т оцинкованной трубы.«Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году в ЛПЦ-7 (его ещё называют цехом гнутых профилей), комбинированное был введен в строй автоматизированный агрегат цинкования, комбинированное оборудование которого позволяет цинковать и электросварные водогазопроводные трубы, и дорожные ограждения. Автоматизация также дала возможность варьировать параметры толщины покрытия в точном соответствии с заданной программой. Производительность линии составляет 50 тыс. т оцинкованной продукции в год», — говорится в сообщении.Запуск агрегата улучшил потребительские свойства не только труб, но и некоторых видов гнутых профилей. По оценке специалистов, горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием — в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Кроме того, оцинкованные стальные трубы обеспечивают наилучшее соблюдение санитарно-гигиенических норм.С декабря 2009 года для снижения затрат и обеспечения роста производительности труда ЛПЦ-7 был объединен с расположенным по соседству восьмым листопрокатным цехом. Таким образом, в ЛПЦ-8 были переданы функции по производству и отгрузке гнутых профилей, черной и оцинкованной трубы, дорожных ограждений и горячекатаных полос.