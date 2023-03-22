На предприятии ЕВРАЗ ЗСМК начали производство новых профилей для стоек дорожного ограждения

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК запустили в производство новые виды профилей дорожного ограждения. Продукт отличается меньшей металлоемкостью и сохраняет способность удерживать автомобиль на проезжей части, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Кроме того, при производстве профилей ПСД120/70, ПСД160/65, ПСД160/70, СД16П не требуются дополнительные операции, благодаря чему снизились затраты на выпуск конечных изделий.«Чтобы освоить новые виды профилей, мы изучили тенденции их применения в дорожном строительстве, а также характеристики, которые предъявляются к стойкам дорожного ограждения. Теперь можно увеличивать шаг между стойками при их монтаже. Причем без потери качества ограждения», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.Новый профиль стойки дорожного ограждения похож на классический швеллер, но его полки и стенка тоньше. При разработке калибровки новой продукции было применено моделирование прокатки в новом программном обеспечении. Такой подход позволит исключить риски во время производства. Новые виды профилей уже прокатали в среднесортном цехе на стане «450». Профили ПСД 120/70, 160/70 защищены разработанным патентом на полезную модель 202435 «Профиль стоек дорожного ограждения». На профиль СД16П подана заявка на патентование. Их работоспособность подтверждена массовым производством: объем первой партии составил 1 тыс. т.Отметим, что ранее стойки дорожного ограждения производили из прокатанного на ЕВРАЗ ЗСМК швеллера 12-16П и профиля, гнутого из листа, который выпускали другие предприятия. Стойки из стандартных швеллеров имеют больший удельный вес. Гнутый профиль требует дополнительных технологических операций. Сейчас новая продукция прокатывается сразу по требованиям заказчика.Кроме того, на предприятии идет подготовка к производству опытно-промышленных партий освоенного ранее профиля ПСД 160/80. Первые заказы уже были отправлены в Волгоградскую область. В будущем планируется наладить сотрудничество с потребителями в Сибирском федеральном округе.