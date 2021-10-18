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ЕВРАЗ ЗСМК награжден дипломом премии правительства РФ в области качества

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. ЕВРАЗ ЗСМК отмечен дипломом премии правительства РФ в области качества. Высокую награду сотрудникам комбината вручили в Совете Федерации РФ в Москве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК награжден дипломом премии правительства РФ в области качества
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Для комбината участие в этом конкурсе — дополнительная возможность подтвердить репутацию производителя и надежного поставщика широкого спектра металлопродукции высокого качества. Стратегия развития ЕВРАЗа ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, и вопросы повышения качества являются ключевыми на предприятиях компании. Уверен, экспертная оценка действующих бизнес-процессов ЕВРАЗ ЗСМК будет способствовать совершенствованию в этом направлении и поиску новых точек развития», — сказал вице-президент, руководитель дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Павел Синяев.

Эксперты премии побывали на комбинате и провели рабочие встречи с руководством предприятия и города. Посетили производственные площадки и объекты городской инфраструктуры, ставшие участниками благотворительных программ ЕВРАЗа. Специалисты отметили высокую вовлеченность коллектива комбината в процесс совершенствования и внедрения инноваций на комбинате.

Так, за последние несколько лет ЕВРАЗ ЗСМК удалось достичь высоких результатов в области производства рельсовой продукции. Реализован проект «Зеленые» рельсы», при выпуске которых происходит в пять раз меньше выбросов углекислого газа по сравнению с традиционным способом выплавки стали. Кроме того, на предприятии создан центр информационного обеспечения развития, где реализуется сотрудничество между технопарками, научно-образовательным центром «Кузбасс», молодыми учеными и разработчиками для поиска и реализации идей и прикладных технологий, применимых на производстве.

Добавим, что по итогам 2022 года дипломами премии правительства РФ в области качества были награждены 12 предприятий страны. Это организации, набравшие высокие баллы по итогам оценки их процессов экспертами.
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