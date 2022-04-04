ММК получил четыре медали на форуме изобретений и инноваций «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завоевал две золотые и две серебряные медали на XXVI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». В этом году компания представила на престижном форуме три запатентованных изобретения и один цифровой продукт, которые получили высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри.



Как сообщает пресс-служба компании, золотая и серебряная медали были присуждены ПАО «ММК» за разработку различных способов производства холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Такие технологии, по словам специалистов, обеспечивают повышение пластичности, а также расширение технологических возможностей производства горячеоцинкованного проката: из металла с одинаковым химическим составом специалисты могут производить прокат различных классов прочности. Кроме того, за счет применения кассетных технологий для производства этой металлопродукции требуется меньше энергии и природных ресурсов.



Серебряную медаль «Архимеда-2023» получила технология производства холоднокатаного высокопрочного проката из двухфазной ферритно-мартенситной стали.



«Технология повышает штампуемость проката благодаря увеличению пластичности стали и стабильности механических свойств при сохранении класса прочности 980 МПа. Основными потребителями этих качественно новых сталей являются автопроизводители. Выпуск этих и других инновационных видов металлопроката обеспечил полное импортозамещение автолистовых сталей и позволил Магнитогорскому металлургическому комбинату занять позицию ведущего поставщика для автомобильной отрасли», — говорится в сообщении компании.



Еще одну золотую медаль «Архимеда-2023» ММК получил за собственную программную разработку «Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья». Как уточняют в предприятии, такой цифровой продукт обеспечивает расчет качества получаемого кокса в зависимости от структуры угольной шихты, экономического эффекта при сравнении двух вариантов структуры угольной шихты при производстве кокса, а также оптимального потребления сырья, что позволяет экономить сотни миллионов рублей.



Отмечается также, что XXVI Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 28 по 30 марта в конгрессно-выставочном комплексе гостиницы «Космос». Изобретатели из более 50 регионов России и 27 государств представили свыше 600 проектов в разных отраслях науки и техники. ММК, который стал участником салона, по итогам «Архимеда-2023» также был награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.