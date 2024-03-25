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ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 26.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Компания представила одно изобретение и два цифровых продукта, сообщает Управление информации и общественных связей комбината.

ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Золотую медаль получил «Способ производства хладостойкого листового проката твердостью 450-570 HBW». Данный металл применяется для строительства объектов металлургической отрасли, а также машин и механизмов, работающих в условиях Крайнего Севера.

Еще одной золотой медали удостоилась «Программа расчета установок температур термических печей», позволяющая производить расчет установок температур по зонам термических печей при производстве толстолистового проката для равномерного распределения тепла, снижения энергопотребления и неравномерности нагрева.

Серебряную награду получила «умная» система управления нагревом и охлаждением листов на линии термообработки толстолистового стана, дающая рекомендации по охлаждению и позволяющая снизить уровень брака, уменьшить тепловые нагрузки и потребление газа на производстве. С ее помощью в 2024 году было произведено более 8 тыс. 700 т проката из стали марок MAGSTRONG стоимостью около 1,4 млрд руб.

Отметим, что в прошедшем году в форуме «Архимед» участвовали 200 иностранных и 345 отечественных предприятий. Мероприятие проходит при поддержке Роспатента и Союза машиностроителей России.
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