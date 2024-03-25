ММК получил три медали XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

УрБК, Магнитогорск, 25.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») завоевал две золотые и две ...19.12.2023 ММК получил три золота на выставке изобретений в Гонконге
УрБК, Магнитогорск, 19.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил три золотые медали на 10-й ...03.04.2023 ММК получил четыре медали на форуме изобретений и инноваций «Архимед»
УрБК, Магнитогорск, 03.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завоевал две золотые и две серебряные ...31.03.2021 ММК получил четыре медали «Архимеда» за изобретения и полезную модель
УрБК, Магнитогорск, 31.03.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) удостоился сразу четырех медалей XXIV ...04.04.2019 ММК в очередной раз завоевал награды выставки инновационных технологий «Архимед»
УрБК, Магнитогорск, 04.04.2019. Магнитогорский металлургический комбинат удостоился нескольких медалей и дипломов XXII ...