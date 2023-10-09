ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В фасонно-литейном цехе Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную ...13.01.2023 ПНТЗ расширил продуктовую линейку благодаря модернизации оборудования термообработки
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...10.01.2023 ПНТЗ повысил качество маркировки труб для надежной сборки колонн
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...11.10.2022 ПНТЗ начал применять новую технологию для повышения надежности маркировки труб
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...09.04.2009 ЗАО «Группа ЧТПЗ» заключило контракт с ОАО «Сургутнефтегаз» на отгрузку более 340 тыс. муфт для ремонта насосно-компрессорных труб
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2009. Группа ЧТПЗ поставит ОАО «Сургутнефтегаз» более 340 тыс. муфт для ремонта ...