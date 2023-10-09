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Вчера, 17:02

ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), модернизировал технологию маркировки насосно-компрессорных труб (НКТ) ударно-точечным методом, который позволяет полностью исключить ручной труд. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров рассказал, что ранее после автоматического формирования задания на контроллере оборудования оператор вручную подносил устройство к торцу муфты. Теперь же номер и группу прочности трубы на торцы муфт НКТ диаметром 73 и 89 мм, предназначенных для добычи углеводородов, наносит маркиратор.

«Ударно-точечный маркиратор запустили на ПНТЗ в 2022 году, а сейчас предприятие реализовало завершающий этап этого проекта. На совершенствование технологического процесса завод выделил более 2 млн руб.», — сказал Владимир Топоров, подчеркнув, что ПНТЗ непрерывно работает над улучшением условий труда на производстве.

Так, в 2023 году на трех площадках предприятия модернизировали систему освещения, заменив более 1 тыс. светильников, установили оборудование для очистки воздуха в фасонно-литейном цехе, запустили новую газовую роликовую печь с автоматизированным управлением для термообработки продукции в трубоволочильном цехе.
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