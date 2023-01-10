ПНТЗ повысил качество маркировки труб для надежной сборки колонн

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) запустил новое оборудование маркировки нарезных труб с целью удобства их эксплуатации на месторождениях.
Как сообщает пресс-служба предприятия, новая система позволяет наносить на продукцию нефтяного сортамента устойчивые к воздействию метки, что упрощает процесс качественной сборки трубных колонн.
«Оборудование производительностью около 800 т труб в сутки введено в эксплуатацию в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. Установка наносит клеймо и метку краской, указывающую на его расположение, на обсадные трубы для добычи углеводородов в сложных условиях эксплуатации, которые обладают высокой стойкостью к растягивающим нагрузкам. Иглоударный маркиратор установки проникает в поверхность металла глубиной до 0,8 мм», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, метка свинчивания необходима для удобного монтажа трубных колонн при обустройстве и эксплуатации вертикальных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Это позволит проконтролировать качество сборки трубной колонны, так как она должна совпадать с торцом муфты при правильном свинчивании. Благодаря метке эксплуатация конструкции становится безопасной, что даст возможность многократно свинчивать и развинчивать соединения трубы и муфты. В дальнейшем это позволит оптимизировать затраты клиента на инфраструктуру месторождений. Вдобавок такая технология способствует высокой прослеживаемости изделий.
«ПНТЗ ведет непрерывную работу по повышению качества продукции, инвестирует в обновление и развитие производства. Текущая модернизация в Финишном центре позволила решить две задачи: облегчить труд резчиков цеха за счет автоматизации производственного процесса и работу нефтяников на месторождении при сборе колонны. Таким образом, ПНТЗ удовлетворяет растущие требования заказчиков и внедряет технологии, которые способствуют снижению рисков при дальнейшем функционировании месторождений», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
Ранее в ПНТЗ внедрили технологию для маркировки муфт. Этот метод используется при свинчивании трубных колонн, он упрощает идентификацию продукции при обустройстве месторождений и проведении сервисных работ. Кроме того, предприятие реализует масштабную программу развития термомощностей, а также внедряет цифровые технологии при оптимизации производства и для повышения качества стали.
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