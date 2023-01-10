УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

ПНТЗ повысил скорость выполнения заказов с помощью новой технологии контроля

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ввел новую специализированную модульную лабораторию рядом с производственными мощностями, что позволило улучшить контроль качества. С ее помощью можно определять геометрические параметры резьбы труб нефтяного сортамента и муфт с резьбовым соединением ТМК UP, сообщает пресс-служба предприятия.

ПНТЗ повысил скорость выполнения заказов с помощью новой технологии контроля
Фото пресс-службы «ПНТЗ»

В модуле находятся видеоизмерительная система и измерительный проектор. Специалисты цеха средств неразрушающего контроля и метрологии используют оттискно-слепочные материалы для проверки качества нарезанной резьбы и средств контроля.

Модуль разделен на две комнаты с независимыми системами отопления, кондиционирования, системой создания избыточного давления воздуха и вентиляцией. Для соблюдения высоких требований к чистоте, микроклимату и корректной бесперебойной работы лабораторного оборудования в помещении реализована шлюзовая система. Она позволяет исключить попадание посторонних частиц и пыли из пространства цеха за счет обработки «воздушным душем» при входе в помещение.

«ПНТЗ постоянно повышает эффективность производства и наращивает оперативность выполнения заказов при высочайшем уровне качества. Благодаря новой модульной лаборатории при объемах инвестиций в размере около 10 млн рублей мы устранили потери на перемещение продукции по цеху примерно на полтора часа за 12-часовую смену и существенно увеличили производительность отдела технического контроля. Это дополнительная гарантия своевременной отгрузки продукции нашим заказчикам», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

На ПНТЗ уже реализован ряд проектов в рамках повышения клиентоориентированности, оптимизирующих затраты заказчиков на инфраструктуру месторождений: внедрено новое оборудование для маркировки муфт, используемых при свинчивании трубных колонн, а также установлен иглоударный маркиратор для нанесения клейма на обсадные трубы, используемые для добычи углеводородов в сложных условиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2023 ПНТЗ повысил качество маркировки труб для надежной сборки колонн

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

11.10.2022 ПНТЗ начал применять новую технологию для повышения надежности маркировки труб

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...

14.09.2016 ПНТЗ расширяет мощности по контролю качества продукции нефтяного сортамента

УрБК, Москва, 14.09.2016. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) запущена в эксплуатацию ...

03.11.2015 ПНТЗ ввел в эксплуатацию допустановку магнитно-порошковой дефектоскопии

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) вводит в эксплуатацию ...

10.06.2015 ПНТЗ вводит в эксплуатацию новое оборудование для усиления контроля качества труб

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2015. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) первым среди российских трубных ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (468)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18