ПНТЗ повысил скорость выполнения заказов с помощью новой технологии контроля

Фото пресс-службы «ПНТЗ»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ввел новую специализированную модульную лабораторию рядом с производственными мощностями, что позволило улучшить контроль качества. С ее помощью можно определять геометрические параметры резьбы труб нефтяного сортамента и муфт с резьбовым соединением ТМК UP, сообщает пресс-служба предприятия.В модуле находятся видеоизмерительная система и измерительный проектор. Специалисты цеха средств неразрушающего контроля и метрологии используют оттискно-слепочные материалы для проверки качества нарезанной резьбы и средств контроля.Модуль разделен на две комнаты с независимыми системами отопления, кондиционирования, системой создания избыточного давления воздуха и вентиляцией. Для соблюдения высоких требований к чистоте, микроклимату и корректной бесперебойной работы лабораторного оборудования в помещении реализована шлюзовая система. Она позволяет исключить попадание посторонних частиц и пыли из пространства цеха за счет обработки «воздушным душем» при входе в помещение.«ПНТЗ постоянно повышает эффективность производства и наращивает оперативность выполнения заказов при высочайшем уровне качества. Благодаря новой модульной лаборатории при объемах инвестиций в размере около 10 млн рублей мы устранили потери на перемещение продукции по цеху примерно на полтора часа за 12-часовую смену и существенно увеличили производительность отдела технического контроля. Это дополнительная гарантия своевременной отгрузки продукции нашим заказчикам», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.На ПНТЗ уже реализован ряд проектов в рамках повышения клиентоориентированности, оптимизирующих затраты заказчиков на инфраструктуру месторождений: внедрено новое оборудование для маркировки муфт, используемых при свинчивании трубных колонн, а также установлен иглоударный маркиратор для нанесения клейма на обсадные трубы, используемые для добычи углеводородов в сложных условиях.