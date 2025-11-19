ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202516:47

В Первоуральске музей ПНТЗ стал обладателем трех престижных корпоративных наград

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Музей Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК) в Свердловской области награжден тремя престижными наградами VII Национальной премии «Корпоративный музей». Об этом сообщает пресс-служба завода.

Музей стал лауреатом номинаций «Развитие территорий», «Новая экспозиция» (удостоен диплома II степени) и «Наша история Победы».

«Эти награды — не просто признание наших усилий, но и подтверждение важной роли, которую Музейно-выставочный центр играет в сохранении уникальной истории Первоуральска и ТМК. Мы стремимся не только хранить прошлое, но и вдохновлять на будущие свершения, объединяя поколения и показывая, как традиции и инновации формируют наш сегодняшний день. Каждая из этих наград — это заслуга всего коллектива, который вкладывает душу в развитие нашего музея, делая его живым и интересным для всех посетителей», — сказала директор Музейно-выставочного центра ПНТЗ Елена Агеева.

