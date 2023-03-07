Металлурги ЕВРАЗ НТМК получили шесть государственных наград

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени шести работникам ЕВРАЗ НТМК. Указ о награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Так, государственными наградами отмечены вальцовщик стана горячей прокатки Вадим Банников, штабелировщик металла Сергей Богданов, мастер участка конвертерного цеха Виктор Иванов, начальник колесобандажного цеха Александр Мартынов, энергетик конвертерного цеха Андрей Севастьянов, машинист коксовых машин Александр Сергеев.
«Все награжденные имеют стаж работы более 25 лет, обладают высокой квалификацией, активно обучаются и делятся знаниями, опытом с молодежью, вносят предложения по улучшению процессов в производстве», — говорится в сообщении.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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