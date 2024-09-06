Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил восемь металлургов ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил восемь металлургов ЕВРАЗ НТМК, которые внесли существенный вклад в развитие предприятия. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Всего награды получили восемь свердловчан. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены сменный мастер производственного участка доменного цеха Сергей Жуйков, вальцовщик стана горячей прокатки крупносортного цеха Александр Буров, сменный мастер участка подготовки промежуточных ковшей и вакуумкамер конвертерного цеха Борис Соболь, слесарь-ремонтник рельсобалочного цеха Сергей Осипанов.



Кроме того, начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун и старший мастер ремонтно-монтажного участка энергоремонтного цеха Александр Форшев получили звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Лаборант химического анализа коксохимического производства Елена Якушева удостоена высокого звания «Заслуженный химик РФ». При этом начальника смены управления железнодорожного транспорта Василия Клементьева признали «Заслуженным работником транспорта Российской Федерации».



Все сотрудники ЕВРАЗ НТМК, которых представили к награде, являются профессионалами своего дело и более 30 лет потратили на развитие производства и наставничество молодых специалистов. Следует отметить, что они внедряют новые разработки и заботятся об улучшении окружающей среды.



Александр Буров многократно увеличил производительность секционных печей шаропрокатного стана и смог наладить электронную систему для мониторинга производства шаров в заводских условиях. Сергей Жуйков внедрил на производстве технологию вдувания пылеугольного топлива в доменные печи. Новая разработка существенно уменьшает расход дорогих видов топлива и позволяет заменить газ. Мастер также присутствовал при запуске доменных печей № 5 и № 6. Борис Соболь смог запустить четыре стенда для просушивания ковшей машин, которые занимаются непрерывным литьем заготовок. Внедренная технология экономит до 20% газа и уменьшает выбросы в атмосферу на 15%.



Благодаря идеям Сергея Осипанова удалось нарастить производительность труда кранов из рельсобалочного цеха. Дмитрий Кавун возглавляет подразделение, где выпускают шпунт Ларсена. Это единственное в России производство.



Александр Форшев руководит комбинатом, где проводят реконструкцию и обслуживание аспирационных и вентиляционных систем. Елена Якушева за множество лет своей карьеры внедрила десятки проектов с экономическим эффектом более 15 млн руб. Ее разработки существенно снизили вредное влияние выбросов производства на почву.