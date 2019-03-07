Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственную награду работнице ЕВРАЗ НТМК Елене Грачевой

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун 8 Марта вручил государственную награду машинисту крана ЕВРАЗ НТМК Елене Грачевой. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным. Работнице вручена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, Елена Грачева пришла в конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК 20 лет назад. Сегодня она умеет управлять всеми видами кранов, хорошо знает особенности их конструкции и эксплуатации, может предвидеть и анализировать неполадки оборудования. Бригада Елены Виталиевны за последние пять лет ежемесячно перевыполняла производственную программу по отгрузке металла на 101-110%.



«Елена принципиальный и отзывчивый человек, она принимает активное участие в общественной жизни цеха, ее уважают коллеги. Елене Грачевой в 2011 году присвоено звание «Лауреат премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой». Также в канун 8 Марта на предприятиях ЕВРАЗа на Урале вручили награды лучшим работницам комбинатов», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Кроме того, на ЕВРАЗ НТМК 10 лучших женщин удостоены премии имени первой в мире женщины горновой Фаины Шаруновой. Также восемь сотрудниц ЕВРАЗ КГОКа получили премию имени машиниста локомотива Зои Власовой. Все награжденные получили благодарственные письма, подарки и денежные премии. Награждения прошли во Дворцах культуры Качканара и Нижнего Тагила.