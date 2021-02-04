На ЕВРАЗ НТМК открыли памятную стелу в честь 60-летия конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. ЕВРАЗ закупит у итальянской компании Danieli оборудование для техперевооружения машины ...30.01.2019 Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2019. Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей со дня основания. Ветеранов и ...14.01.2019 Пятьдесят молодых металлургов ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2019. Пятьдесят молодых работников ЕВРАЗ НТМК получили корпоративные награды после подведения ...05.10.2018 Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 55-летие
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 55-летний юбилей. За это время выплавлено 140 млн ...24.04.2012 Цеха НТМК будут разделены по разным дивизионам компании «ЕВРАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2012. Цеха Нижнетагильского металлургического комбината войдут в два дивизиона «ЕВРАЗа», ...