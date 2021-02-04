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Вчера, 11:04

На ЕВРАЗ НТМК открыли памятную стелу в честь 60-летия конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летие юбилейной плавкой стали. Труд лучших работников отмечен региональными, городскими и корпоративными наградами. Также открыта памятная стела по эскизу оператора поста управления цеха Натальи Чернышевой. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ НТМК открыли памятную стелу в честь 60-летия конвертерного цеха
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — один из самых современных сталеплавильных производств в России. Это единственный цех в стране, где применяется технология дюплекс-процесса с получением товарной продукции — ванадиевого шлака. На 11 участках цеха, в составе которого четыре 160-тонных конвертера, четыре машины непрерывного литья заготовок, масштабный комплекс оборудования для внепечной металлургии, трудятся 1,6 тыс. человек, которые за 60 лет общих усилий освоили более 1,3 тыс. марок высококачественной стали, выплавили более 160 млн т стали, ежегодно производя до 4,5 млн т продукции.

Участники юбилейной символической плавки удостоены памятных знаков «60 лет конвертерному цеху». Лучшим специалистам вручены почетные грамоты вице-президента, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, а также благодарственные письма компании, губернатора Свердловской области, городской администрации.

«Конвертерный цех комбината — передовик во всех проектах ЕВРАЗа: автоматизации, цифровизации, программах повышения эффективности. За годы работы в подразделении сложился дружный коллектив профессионалов. Спасибо за мастерство и высокую вовлеченность! Впереди у цеха большие перспективы», — отметил Денис Новоженов.
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