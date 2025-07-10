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Вчера, 11:16

ЕВРАЗ НТМК внедряет технологии по очистке воды

На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация крупного проекта техперевооружения оборотных циклов, который стартовал в 2023 году и нацелен на минимизацию сброса сточных вода. В июле на комбинате запустили новую установку по очистке воды, которая используется в оборотном цикле машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) конвертерного цеха, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК внедряет технологии по очистке воды

Первый этап проекта включает в себя внедрение современных технологических решений по очистке и охлаждению воды для нужд машин непрерывного литья заготовок. Для накопления отфильтрованного осадка и его дальнейшего использования в производстве организована насосная группа производительностью 2 тыс. кубометров воды в час. Всего установлены 65 насосов, 12 градирен, 9 фильтров и 465 единиц запорной арматуры.

«ЕВРАЗ активно инвестирует в экологию. Девять реализованных проектов в рамках «Чистого воздуха» — яркий тому пример. Запуск установки на участке МНЛЗ — один из важных этапов масштабного проекта по очистке воды, на который компания направит свыше 20 млрд руб. Наша цель — максимально вернуть воду в замкнутый производственный цикл комбината и минимизировать сбросы. Поздравляю всех с этим важным шагом!», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК внедряет технологии по очистке воды

Ранее стало известно, что ЕРАЗ НТМК вложит в техническое перевооружение биохимической установки в рамках программы «Чистый воздух» более 1 млрд руб. Об этом Денис Новоженов рассказал на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках «Чистого воздуха», вложив в них более 6,36 млрд руб. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тыс. т. Проект техперевооружения БХУ важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятную ароматику, присущую отдельным процессам коксохимического производства», — отметил Денис Новоженов.

Запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90% за счет современных технологических решений и оборудования. Так, на БХУ будут укрыты отстойники и бассейны с вытяжками отходящих газов. Кроме того, адсорбционные угольные фильтры после отработки найдут дальнейшее применение в шихте при производстве кокса, обеспечивая 100%-ый рециклинг. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во II квартале 2026 года.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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