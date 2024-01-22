Курс на экологичность

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд руб. в строительство новых установок по производству электродного пека в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Ожидается, что работы будут завершены в 2026 году.Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что вывод из эксплуатации пекококсовой батареи 1958 года и переход на производство нового вида пекового кокса — это седьмое мероприятие НТМК в рамках проекта «Чистый воздух».«Модернизация производства позволит снизить выброс специфических загрязняющих веществ коксохимического производства еще на 140,7 т в год. Также мы повысим безопасность труда и улучшим условия работы наших сотрудников», — добавил Денис Новоженов.В рамках подготовки старта проекта уже проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация, оценено воздействие на окружающую среду и проведены общественные слушания.Модернизация производства предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и строительство новой экологически безопасной технологической цепочки производительностью до 60 тыс. т год, которая минимизирует выбросы в атмосферу. В результате комбинат получит новую товарную продукцию — пек марок Б, Б1, В и В1.Также в рамках проекта будет построен полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.Все оборудование участка электродного пека — кубы, насосы, пекоприемники, резервуары для электродного пека и пековых дистиллятов, аппарат воздушного охлаждения, модульная градирня технической воды, модульная воздухокомпрессорная станция — будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться на каталитическое дожигание. Все воздушники и коллектор оборудуют паровыми рубашками и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.Стоит отметить, что на ЕВРАЗ НТМК реализуются и другие проекты, направленные на повышение экологичности производства. Так, в декабре прошлого года на предприятии приступили к первому этапу технического перевооружения насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов. Планируется, что в дальнейшем здесь дополнительно будут построены три новые насосные. Реализация проекта позволит минимизировать и в дальнейшем полностью исключить сброс сточных вод. На реализацию идеи ЕВРАЗ направит более 14 млрд руб.Первый этап проекта включает в себя внедрение современных технологических решений по очистке и охлаждению воды, накоплению отфильтрованного осадка для его дальнейшего использования в производстве, ремонт существующих и возведение новых инженерных коммуникаций. На площадку будет поставлено более 700 т металлоконструкций. В обновленных насосных станциях появятся блоки градирен и комплексы по очистке воды. Первый этап проекта технического перевооружения оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК планируют закончить до конца 2029 года.«ЕВРАЗ уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на уменьшение влияния на окружающую среду. На данный момент большая часть технических вод комбината замкнута в производственном цикле, часть направляется в прудки-осветлители, где вода очищается и отстаивается», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.Проект перехода на замкнутый цикл водоснабжения предполагает соединение в один цикл более 85 км действующих водоводов предприятия.