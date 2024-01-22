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22.01.2024

ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд рублей в строительство новых установок на коксохимическом производстве в рамках проекта «Чистый воздух»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд руб. в строительство новых установок по производству электродного пека. Ожидается, что работы будут завершены в 2026 году, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического предприятия.

ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд рублей в строительство новых установок на коксохимическом производстве в рамках проекта «Чистый воздух»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что вывод из эксплуатации пекококсовой батареи 1958 года и переход на производство нового вида пекового кокса — это седьмое мероприятие НТМК в рамках проекта «Чистый воздух».

«Модернизация производства позволит снизить выброс специфических загрязняющих веществ коксохимического производства еще на 140,7 т в год. Также мы повысим безопасность труда и улучшим условия работы наших сотрудников», — добавил Денис Новоженов.

В рамках подготовки старта проекта уже проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация, оценено воздействие на окружающую среду и проведены общественные слушания.

Модернизация производства предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и строительство новой экологически безопасной технологической цепочки производительностью до 60 тыс. т год, которая минимизирует выбросы в атмосферу. В результате комбинат получит новую товарную продукцию — пек марок Б, Б1, В и В1.

Также в рамках проекта будет построен полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.

Все оборудование участка электродного пека — кубы, насосы, пекоприемники, резервуары для электродного пека и пековых дистиллятов, аппарат воздушного охлаждения, модульная градирня технической воды, модульная воздухокомпрессорная станция — будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться на каталитическое дожигание. Все воздушники и коллектор оборудуют паровыми рубашками и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.
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