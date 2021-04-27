ЕВРАЗ НТМК начал техперевооружение насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. ЕВРАЗ НТМК завершил модернизацию ливневой и канализационной насосных станций, что ...10.08.2020 ЕВРАЗ НТМК продолжает реализацию природоохранных проектов
На комбинате стартовало техперевооружение систем замкнутого оборотного водоснабжения ...10.08.2020 На ЕВРАЗ НТМК началось техперевооружение систем замкнутого оборотного водоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. ЕВРАЗ приступил к техническому перевооружению систем замкнутого оборотного ...04.12.2019 ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019» ...20.12.2016 ЕВРАЗ НТМК заменил насосное оборудование на более экономичное
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего ...