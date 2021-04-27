ЕВРАЗ НТМК начал техперевооружение насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. ЕВРАЗ НТМК начал реализацию масштабного экологического проекта по техническому перевооружению оборотных циклов, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«На комбинате приступили к первому этапу технического перевооружения насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов, в дальнейшем здесь дополнительно будут построены три новые насосные. Реализация проекта позволит минимизировать и в дальнейшем полностью исключить сброс сточных вод. На реализацию идеи ЕВРАЗ направит более 14 млрд руб.», — говорится в сообщении.Первый этап проекта включает в себя внедрение современных технологических решений по очистке и охлаждению воды, накоплению отфильтрованного осадка для его дальнейшего использования в производстве, ремонт существующих и возведение новых инженерных коммуникаций. На площадку будет поставлено более 700 т металлоконструкций. В обновленных насосных станциях появятся блоки градирен и комплексы по очистке воды. Первый этап проекта технического перевооружения оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК планируют закончить до конца 2029 года.«ЕВРАЗ уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на уменьшение влияния на окружающую среду. На данный момент большая часть технических вод комбината замкнута в производственном цикле, часть направляется в прудки-осветлители, где вода очищается и отстаивается», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.Проект перехода на замкнутый цикл водоснабжения предполагает соединение в один цикл более 85 километров действующих водоводов предприятия.