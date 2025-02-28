ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение биохимической установки более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом ...11.11.2024 На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие проведут замеры ...22.01.2024 ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд рублей в строительство новых установок на коксохимическом производстве в рамках проекта «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд ...24.03.2022 ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 350 тонн
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. ЕВРАЗ НТМК представил результаты создания и модернизации объектов в рамках федерального ...03.11.2021 ЕВРАЗ дополнительно инвестирует 4 млрд рублей для улучшения качества воздуха в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. ЕВРАЗ на 4 млрд руб. увеличит инвестиции в экологические проекты, направленные на ...