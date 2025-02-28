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ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение биохимической установки более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. ЕВРАЗ НТМК вложит в техническое перевооружение биохимической установки в рамках программы «Чистый воздух» более 1 млрд руб. Об этом рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение биохимической установки более 1 млрд рублей

«ЕВРАЗ НТМК уже реализовал шесть из девяти масштабных воздухоохранных мероприятий в рамках «Чистого воздуха», вложив в них более 6,36 млрд руб. Выбросы загрязняющих веществ по итогу снижены на 7,9 тыс. т. Проект техперевооружения БХУ важен для сотрудников комбината и горожан, ведь он не только снижает экологическую нагрузку, но и практически убирает неприятную ароматику, присущую отдельным процессам коксохимического производства», — отметил Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение биохимической установки более 1 млрд рублей

Запуск обновленной установки позволит снизить выбросы ароматических веществ на 90% за счет современных технологических решений и оборудования. Так, на БХУ будут укрыты отстойники и бассейны с вытяжками отходящих газов. Кроме того, адсорбционные угольные фильтры после отработки найдут дальнейшее применение в шихте при производстве кокса, обеспечивая 100%-ный рециклинг. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во II квартале 2026 года.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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