ЕВРАЗ НТМК внедряет системы диспетчеризации

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК оснастил доменный цех современной системой мониторинга высоковольтного оборудования. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Новая цифровая платформа позволяет в два раза быстрее реагировать на отклонения показателей и оперативно предотвращать возможные сбои.«Сейчас сотрудники цеха в режиме онлайн контролируют работу всех критически важных агрегатов доменных печей: электродвигателей, скиповой лебедки и других. Для работы информационной системы в базу данных внесено свыше 900 параметров. Все данные сохраняются, их анализируют для выявления закономерностей, изменения графиков ревизии агрегатов», —говорится в сообщении.Благодаря более эффективному контролю работа высоковольтного электрооборудования доменных печей стала намного стабильнее. Также оперативная информация о ситуации позволяет четче координировать действия персонала, улучшить условия и эффективность труда.Реализация проекта заняла около 10 месяцев. Внедрение новой системы предложил на Фабрику идей электрик доменного цеха Евгений Байгозин. В реализации принимали участие сотрудники дирекций по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК и Бизнес-системы ЕВРАЗа, ЕвразТехники, доменного цеха.Системы диспетчеризации используются и в других подразделениях ЕВРАЗ НТМК: на машинах непрерывного литья заготовок конвертерного цеха и прессопрокатной линии колесобандажного цеха.Ранее стало известно, что ЕВРАЗ НТМК внедрит в производство пять инновационных проектов акселератора Уральского федерального университета (УрФУ). Среди них: система мониторинга и предиктивной диагностики состояния промышленного оборудования, «Цифровой помощник сталевара», а также проекты развития прокатного производства.«ЕВРАЗ НТМК активно внедряет проекты повышения эффективности, и нам нужны прорывные научные идеи. Мы готовы проводить промышленные испытания на нашей площадке и внедрять ноу-хау в производство. Акселератор стал эффективным примером совместной работы с вузом, а студенты получили хорошую возможность изучить реальное производство и создать по-настоящему востребованные современные проекты», — сказал технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.Акселератор УрФУ является площадкой поиска технологических решений для крупного отечественного бизнеса. Ее задача — привлечение разработчиков, помощь с оценкой, доработкой и внедрением проектов.Отметим, что за прошлый год на конкурс поступило 33 проекта из различных городов страны, предлагающих инновационные решения в разных областях производства и промышленной безопасности. Финалистами стали восемь стартапов из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы и Воронежа. Пять из этих проектов были приняты к внедрению.