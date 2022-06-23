ЕВРАЗ развивает научно-исследовательскую деятельность

В структуре центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК начал работу производственный научно-исследовательский центр (НПЦ) доменного сырья. Предприятие вложило в данный проект более 400 млн руб.



Центр даст возможность быстро получать информацию о содержании различных компонентов в сырье для производства чугуна, увеличить привлечение в процесс вторичных продуктов на 150 тыс. т в год и за счет этого уменьшить нагрузку на окружающую среду. Вдобавок производительность доменных печей возрастет на 50 тыс. т в год, а расход кокса снизится на 3 кг/т. Дифференцированная переработка попутных продуктов позволит увеличить вовлечение ценных компонентов в производственный цикл.



«Мы намерены развивать научно-исследовательскую деятельность на предприятиях дивизиона «Урал». Для повышения эффективности агрегатов, качества металлопроката, снижения воздействия на окружающую среду нам нужно тщательнее подходить к свойствам сырья и материалов, и в этом нам поможет новый R&D-центр на ЕВРАЗ НТМК», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.







Испытательный центр оснащен современным лабораторным оборудованием для определения физико-механических, гранулометрических и металлургических свойств шихтовых материалов. Здесь можно проводить химические анализы 24 материалов по 17 химическим компонентам методом рентгеноспектрального анализа, выполнять термические испытания. Кроме того, в центре внедрена автоматизированная система управления полученной информацией.



«Данные исследовательского центра будут интегрированы в экспертную систему доменных печей, что улучшит прогнозирование процессов, стабилизирует качество за счет более точного дозирования компонентов в шихту печей», — отметил начальник доменного цеха Константин Миронов.



ЕВРАЗ поэтапно внедряет различные научные проекты и разработки на уральских предприятиях. Так, две недели назад на ЕВРАЗ НТМК была запущена в эксплуатацию автоматизированная передвижная лаборатория. Комплекс оснащен современным оборудованием, позволяющим контролировать состояние атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле.



Лаборатория функционирует на базе микроавтобуса. В ней предусмотрена аппаратура, которая позволяет проводить анализ проб воздуха в автоматическом режиме. С помощью встроенной метеостанции определяется скорость и направление ветра, влажность и температура воздуха. Установленный бортовой компьютер позволяет фиксировать точки, в которых делают замеры. Экологи используют поглотители Рихтера, сорбционные трубки для определения загрязняющих веществ в воздухе, автоматический газоанализатор.







За счет встроенного оборудования есть возможность сразу на месте проверять состав воздуха на содержание ряда загрязняющих веществ. Результаты замеров готовы уже через 20-30 минут. Информация сразу передается на компьютер. Часть проб транспортируют на комбинат в специальном холодильнике для проведения измерений в условиях стационарной лаборатории.



Оперативный контроль позволяет в постоянном режиме отслеживать уровень воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды и не допускать превышения установленных нормативов.



«Специалисты ЕВРАЗ НТМК ежедневно выезжают на замеры в три-пять контрольных точек Нижнего Тагила. В 2021 году экологи комбината выполнили 12 тыс. измерений по всем контролируемым веществам и более 99% замеров показали, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает ПДК», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.



ЕВРАЗ НТМК анализирует воздух на содержание в нем 16 веществ. Еще восемь дополнительно определяет сторонняя организация. Для замеров используются методики, рекомендованные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидрометом.



Итоги исследований ежемесячно направляют в Роспотребнадзор. Для измерений уровня загрязнения ЕВРАЗ НТМК имеет лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. У лаборатории также есть необходимая аккредитация. Ее оборудование регулярно проходит поверку в метрологических центрах страны. В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК работают две передвижные лаборатории.



Еще одним научным нововведением в области цифровых технологий на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стал проект Единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Он позволяет осуществлять сбор, анализ и прогнозирование по ключевым показателям работы цехов предприятия и дивизиона «Урал» в целом.



ЕДЦ пользуются начальники цехов, их заместители, начальники смен, операторы. С его помощью выполняются мониторинг и управление процессами цеха — производство, логистика, управление эффективностью. Новая система начала эксплуатироваться в 12 подразделениях ЕВРАЗ НТМК и шести цехах ЕВРАЗ КГОК. ЕДЦ максимально интегрирован в существующие информационные системы предприятий дивизиона. Центр позволяет сформировать единое информационное поле и дает руководителям возможность своевременно реагировать на отклонения технологических параметров. В настоящий момент ЕДЦ может отслеживать более 10 тыс. показателей, в разработке — еще более 1 тыс.







«Единый диспетчерский центр является очень успешным проектом. Он позволяет управлять эффективностью на основе данных на разных уровнях производственной деятельности, осуществлять максимальную интеграцию с существующими ИТ-системами. Благодаря внедрению этого проекта мы сократили простои, увеличили скорость реакций на происходящие события в производственном процессе, повысили производительность, обеспечили прозрачность и объективность, повысили стабильность процессов, сосредоточились на ключевых факторах управления в каждом подразделении. Все это позволяет получать дополнительный экономический эффект в настоящем и будущем», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



ЕДЦ представляет собой совокупность технических средств по автоматизации сбора, обработки и отображения информации о том, как работает дивизион в целом и конкретные участки производства в частности. Комплекс состоит из четырех серверных ландшафтов.



В систему поступают оперативные данные по объемам производства, качеству, операционной деятельности, охране труда, плановым ремонтам, себестоимости и так далее. На их основе система может спрогнозировать возможный дефицит стали для прокатных цехов. Оперативное получение таких данных позволяет быстро принимать ряд управленческих решений.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа