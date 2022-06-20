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20.06.2022

На ЕВРАЗ НТМК заработал производственный научно-исследовательский центр доменного сырья

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В структуре центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК заработал производственный научно-исследовательский центр доменного сырья. Предприятие вложило в данный проект более 400 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Центр даст возможность быстро получать информацию о содержании различных компонентов в сырье для производства чугуна, увеличить привлечение в процесс вторичных продуктов на 150 тыс. т в год и за счет этого уменьшить нагрузку на окружающую среду. Вдобавок производительность доменных печей возрастет на 50 тыс. т в год, а расход кокса снизится на 3 кг/тонну. Дифференцированная переработка попутных продуктов позволит увеличить вовлечение ценных компонентов в производственный цикл.

«Мы намерены развивать научно-исследовательскую деятельность на предприятиях дивизиона «Урал». Для повышения эффективности агрегатов, качества металлопроката, снижения воздействия на окружающую среду нам нужно тщательнее подходить к свойствам сырья и материалов, и в этом нам поможет новый R&D-центр на ЕВРАЗ НТМК», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На ЕВРАЗ НТМК заработал производственный научно-исследовательский центр доменного сырья
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Испытательный центр оснащен современным лабораторным оборудованием для определения физико-механических, гранулометрических и металлургических свойств шихтовых материалов. Здесь можно проводить химические анализы 24 материалов по 17 химическим компонентам методом рентгеноспектрального анализа, выполнять термические испытания. В центре внедрена автоматизированная система управления полученной информацией.

«Данные исследовательского центра будут интегрированы в экспертную систему доменных печей, что улучшит прогнозирование процессов, стабилизирует качество за счет более точного дозирования компонентов в шихту печей», — отметил начальник доменного цеха Константин Миронов.

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