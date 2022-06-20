На ЕВРАЗ НТМК заработал производственный научно-исследовательский центр доменного сырья

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В структуре центральной лаборатории ЕВРАЗ НТМК заработал производственный научно-исследовательский центр доменного сырья. Предприятие вложило в данный проект более 400 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Центр даст возможность быстро получать информацию о содержании различных компонентов в сырье для производства чугуна, увеличить привлечение в процесс вторичных продуктов на 150 тыс. т в год и за счет этого уменьшить нагрузку на окружающую среду. Вдобавок производительность доменных печей возрастет на 50 тыс. т в год, а расход кокса снизится на 3 кг/тонну. Дифференцированная переработка попутных продуктов позволит увеличить вовлечение ценных компонентов в производственный цикл.
«Мы намерены развивать научно-исследовательскую деятельность на предприятиях дивизиона «Урал». Для повышения эффективности агрегатов, качества металлопроката, снижения воздействия на окружающую среду нам нужно тщательнее подходить к свойствам сырья и материалов, и в этом нам поможет новый R&D-центр на ЕВРАЗ НТМК», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Испытательный центр оснащен современным лабораторным оборудованием для определения физико-механических, гранулометрических и металлургических свойств шихтовых материалов. Здесь можно проводить химические анализы 24 материалов по 17 химическим компонентам методом рентгеноспектрального анализа, выполнять термические испытания. В центре внедрена автоматизированная система управления полученной информацией.
«Данные исследовательского центра будут интегрированы в экспертную систему доменных печей, что улучшит прогнозирование процессов, стабилизирует качество за счет более точного дозирования компонентов в шихту печей», — отметил начальник доменного цеха Константин Миронов.
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. На ЕВРАЗ НТМК завершили реализацию проекта по строительству новой газовой ...14.04.2020 ЕВРАЗ КГОК вложил 100 млн рублей в автоматизацию процесса подготовки сырья для производства агломерата
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства ...06.12.2019 В Нижнем Тагиле выбрали мистера и мисс дивизиона «Урал» ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Слесарь-ремонтник доменного цеха Антон Евлюхин и лаборант химического анализа ТЭЦ ЕВРАЗ ...11.04.2017 ЕВРАЗ НТМК запатентовал новую технологию производства кокса
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2017. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) запатентовал ...29.07.2016 На ЕВРАЗ КГОКе ввели в эксплуатацию современный сортировочный комплекс агломерата
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2016. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) построили ...