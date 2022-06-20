ЕВРАЗ создает единый научно-исследовательский центр на Урале

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. ЕВРАЗ продолжает создание единого научно-исследовательского (R&D) центра на Урале. В рамках этого проекта на КГОК заработал автоматизированный комплекс подготовки проб железорудного сырья (ЖРС) для химического анализа, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Инвестиции в новое оборудование превысили 65 млн руб. Комплекс позволяет значительно ускорить исследование агломерата, повышает контроль за технологией и качеством ЖРС, а также улучшает условия труда. Подготовка агломерата сократилась с 1 часа до 10 минут. Контролер получает готовую пробу нужной крупности, которая затем отправляется пневмопочтой в лабораторию. Для чистоты анализа система продувает все узлы аппарата сжатым воздухом после каждого исследования.«Введение автоматизированного комплекса позволит создать архив данных по качеству агломерата и использовать информацию для улучшения качества железорудного сырья для доменщиков, что поможет стабилизировать процессы плавки чугуна в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК», — отметил главный инженер ЕВРАЗ КГОК Захар Павлов.ЕВРАЗ начал формировать уральский R&D центр в 2022 году, когда на металлургическом комбинате открылся центр исследования доменного сырья. Новое подразделение дало возможность оперативно получать информацию о содержании разных компонентов в сырье для производства чугуна, ежегодно привлекать в процесс дополнительные 100 тыс. т вторичных продуктов и тем самым снижать нагрузку на окружающую среду. Также это позволило увеличить производительность доменных печей на 50 тыс. т в год и снизить расход твердого топлива.Сейчас на ЕВРАЗ НТМК реализуется финальный этап формирования R&D центра, предполагающий активное взаимодействие с научными центрами и вузами. Приобретается оборудование, которое позволит эффективнее осваивать новые продукты, проводить испытания для улучшения качества и эксплуатационных свойств металлопроката. Его запуск в работу запланирован во II квартале 2025 года.