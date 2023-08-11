ЕВРАЗ НТМК запустил систему отслеживания состояния высоковольтного оборудования в доменном цехе

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...19.07.2019 ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение центральной компрессорной станции
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение центральной компрессорной станции ...24.01.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Семь сотрудников ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ о награждении ...14.11.2018 Доменный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на более экономичную и экологичную технологию производства
УрБК, Нижний Тагил, 14.11.2018. На доменных печах ЕВРАЗ НТМК установили систему, которая позволяет использовать горячий ...20.12.2016 ЕВРАЗ НТМК заменил насосное оборудование на более экономичное
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего ...