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ЕВРАЗ НТМК запустил систему отслеживания состояния высоковольтного оборудования в доменном цехе

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. ЕВРАЗ НТМК оснастил доменный цех современной системой мониторинга высоковольтного оборудования. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Новая цифровая платформа позволяет в два раза быстрее реагировать на отклонения показателей и оперативно предотвращать возможные сбои.

«Сейчас сотрудники цеха в режиме онлайн контролируют работу всех критически важных агрегатов доменных печей: электродвигателей, скиповой лебедки и других. Для работы информационной системы в базу данных внесено свыше 900 параметров. Все данные сохраняются, их анализируют для выявления закономерностей, изменения графиков ревизии агрегатов», —говорится в сообщении.

ЕВРАЗ НТМК запустил систему отслеживания состояния высоковольтного оборудования в доменном цехе
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Благодаря более эффективному контролю работа высоковольтного электрооборудования доменных печей стала намного стабильнее. Также оперативная информация о ситуации позволяет четче координировать действия персонала, улучшить условия и эффективность труда.

Реализация проекта заняла около 10 месяцев. Внедрение новой системы предложил на Фабрику идей электрик доменного цеха Евгений Байгозин. В реализации принимали участие сотрудники дирекций по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК и Бизнес-системы ЕВРАЗа, ЕвразТехники, доменного цеха.

Системы диспетчеризации используются и в других подразделениях ЕВРАЗ НТМК: на машинах непрерывного литья заготовок конвертерного цеха и прессопрокатной линии колесобандажного цеха.
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