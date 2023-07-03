ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров. Она анализирует работу оборудования и предлагает оптимальные настройки. В проект вложено 10 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В трех точках стана установлены камеры. В режиме реального времени они отправляют изображение в систему видеоаналитики, которая анализирует работу агрегатов и рекомендует оператору, какие настроить параметры. Также система копит данные, на основе которых выполняется своевременное обслуживание оборудования, предотвращаются возможные инциденты и простои.Во время пусконаладочных работ из 2,5 тыс. рекомендаций системы специалисты согласились с ней в 93% случаев, что дало возможность сэкономить порядка 20 млн руб.На комбинате планируют дополнить функционал системы видеоаналитики: камеры смогут определять диаметр шаров, вальцовщики — регулировать технологические режимы для повышения производительности шаропрокатного стана рельсобалочного цеха.«ЕВРАЗ ежегодно внедряет инструменты видеоаналитики в подразделениях уральских предприятий компании. Цифровые подсказчики рекомендуют оптимальные технологические решения с пользой для производства», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Андрей Савин.