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ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров. Она анализирует работу оборудования и предлагает оптимальные настройки. В проект вложено 10 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В трех точках стана установлены камеры. В режиме реального времени они отправляют изображение в систему видеоаналитики, которая анализирует работу агрегатов и рекомендует оператору, какие настроить параметры. Также система копит данные, на основе которых выполняется своевременное обслуживание оборудования, предотвращаются возможные инциденты и простои.

ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Во время пусконаладочных работ из 2,5 тыс. рекомендаций системы специалисты согласились с ней в 93% случаев, что дало возможность сэкономить порядка 20 млн руб.

На комбинате планируют дополнить функционал системы видеоаналитики: камеры смогут определять диаметр шаров, вальцовщики — регулировать технологические режимы для повышения производительности шаропрокатного стана рельсобалочного цеха.

«ЕВРАЗ ежегодно внедряет инструменты видеоаналитики в подразделениях уральских предприятий компании. Цифровые подсказчики рекомендуют оптимальные технологические решения с пользой для производства», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Андрей Савин.
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