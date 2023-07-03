ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...11.11.2021 ЕВРАЗ НТМК отправил пробную партию мелющих шаров на испытания по международным стандартам
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Опытную партию мелющих шаров направил ЕВРАЗ НТМК на комплексные испытания по ...14.09.2021 На шаропрокатном стане ЕВРАЗ НТМК запущен цифровой помощник
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК в работе шаропрокатного стана будет использоваться ...30.08.2017 На ЕВРАЗ НТМК начали монтаж основного оборудования шаропрокатного стана
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. Об ...26.05.2016 ЕВРАЗ завершил первый этап строительства шаропрокатного стана в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в холдинг ЕВРАЗ) завершил ...