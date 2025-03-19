ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию по измельчению минерального сырья

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. ЕВРАЗ планирует в 2027-2028 годах нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. ...23.09.2024 ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...11.08.2023 ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...11.11.2021 ЕВРАЗ НТМК отправил пробную партию мелющих шаров на испытания по международным стандартам
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Опытную партию мелющих шаров направил ЕВРАЗ НТМК на комплексные испытания по ...30.08.2017 На ЕВРАЗ НТМК начали монтаж основного оборудования шаропрокатного стана
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. Об ...