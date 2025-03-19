ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию по измельчению минерального сырья

Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию производителей и потребителей стальных шаров «Измельчение минерального сырья. Технологии, материалы, практика», которая открылась 2 июля в Екатеринбурге. В ходе мероприятия компания представила новый бренд мелющих тел «Шармакс», созданных для длительной работы в условиях экстремального износа. Всего в двухдневной конференции принимают участие более 100 представителей промышленных предприятий России. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В программе форума посещение производственной площадки по прокату стальных шаров ЕВРАЗ НТМК и обсуждение основных тенденций отрасли: влияние качества минерального сырья на эффективность измельчения, пути оптимизации циклов на обогатительных фабриках и другие.На отдельной сессии ЕВРАЗ представил свои наработки в вопросах увеличения стойкости мелющих шаров и презентовал бренд мелющих тел «Шармакс», эффективных при высоких нагрузках, сложных режимах измельчения, нестабильных параметрах работы. «Шармакс» — это продолжение премиальной линейки продуктов ЕВРАЗа. Ранее компания представила бренды «Армакс» и «Балмакс» для арматуры и стального двутавра.В течение 2027-2028 годов ЕВРАЗ планирует строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Суммарные мощности компании вырастут на 200-250 тыс. т шаров одновременно с расширением продуктового ряда.Отметим, что предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. т шаров разных размеров и параметров, включая шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие 5-ю группу твердости по ГОСТу.