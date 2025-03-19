УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:05

ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию по измельчению минерального сырья

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию производителей и потребителей стальных шаров «Измельчение минерального сырья. Технологии, материалы, практика», которая открылась 2 июля в Екатеринбурге. В ходе мероприятия компания представила новый бренд мелющих тел «Шармакс», созданных для длительной работы в условиях экстремального износа. Всего в двухдневной конференции принимают участие более 100 представителей промышленных предприятий России. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию по измельчению минерального сырья

В программе форума посещение производственной площадки по прокату стальных шаров ЕВРАЗ НТМК и обсуждение основных тенденций отрасли: влияние качества минерального сырья на эффективность измельчения, пути оптимизации циклов на обогатительных фабриках и другие.

На отдельной сессии ЕВРАЗ представил свои наработки в вопросах увеличения стойкости мелющих шаров и презентовал бренд мелющих тел «Шармакс», эффективных при высоких нагрузках, сложных режимах измельчения, нестабильных параметрах работы. «Шармакс» — это продолжение премиальной линейки продуктов ЕВРАЗа. Ранее компания представила бренды «Армакс» и «Балмакс» для арматуры и стального двутавра.

ЕВРАЗ организовал первую всероссийскую конференцию по измельчению минерального сырья

В течение 2027-2028 годов ЕВРАЗ планирует строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Суммарные мощности компании вырастут на 200-250 тыс. т шаров одновременно с расширением продуктового ряда.

Отметим, что предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. т шаров разных размеров и параметров, включая шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие 5-ю группу твердости по ГОСТу.

Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2025 ЕВРАЗ планирует нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. ЕВРАЗ планирует в 2027-2028 годах нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. ...

23.09.2024 ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...

11.08.2023 ЕВРАЗ НТМК запустил технологию компьютерного зрения при производстве мелющих шаров

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...

11.11.2021 ЕВРАЗ НТМК отправил пробную партию мелющих шаров на испытания по международным стандартам

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Опытную партию мелющих шаров направил ЕВРАЗ НТМК на комплексные испытания по ...

30.08.2017 На ЕВРАЗ НТМК начали монтаж основного оборудования шаропрокатного стана

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. Об ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (76)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18