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ЕВРАЗ планирует нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. ЕВРАЗ планирует в 2027-2028 годах нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. т за счет строительства новых шаропрокатных станов и линий производства. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ планирует нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. тонн

«Мы отмечаем растущий интерес к шарам с улучшенными свойствами среди наших покупателей. В результате обработки их запросов и анализа опыта крупнейших мировых производителей мы приняли решение о расширении продуктовой линейки с соответствующим наращиванием мощностей. Благодаря реализации этих планов клиенты ЕВРАЗа смогут получить доступ к штампованным и высокохромистым литым шарам, дополнительным объемам шаров, изготовленных методом поперечно-винтовой прокатки. Также мы продолжим развивать R&D направление для улучшения нашей продукции и предоставлять потребителям всестороннюю техническую поддержку и сервис», — сказал вице-президент, руководитель дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» Сергей Синцов.

На данный момент комбинаты ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле и ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. т шаров разных размеров и параметров. Реализация проектов по расширению производства позволит нарастить выпуск высокопрочных и литых шаров с содержанием хрома до 25%, включая превосходящие пятую группу твердости по ГОСТ.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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