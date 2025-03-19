ЕВРАЗ представил бренд мелющих тел «Шармакс»

Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В Екатеринбурге открылась первая всероссийская конференция производителей и потребителей стальных шаров «Измельчение минерального сырья. Технологии, материалы, практика». Ее организатором выступил ЕВРАЗ, представив новую линейку мелющих тел «Шармакс», созданную для длительной работы в условиях экстремального износа. Всего в мероприятии принимают участие более 100 представителей промышленных предприятий России, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Программой форума предусмотрено посещение производственной площадки по прокату стальных шаров ЕВРАЗ НТМК и обсуждение основных тенденций отрасли: влияние качества минерального сырья на эффективность измельчения, пути оптимизации циклов на обогатительных фабриках и другие.Новый бренд «Шармакс» и другие наработки ЕВРАЗа в вопросах увеличения стойкости мелющих шаров были представлены на отдельной сессии. «Шармакс» — это продолжение премиальной линейки продуктов ЕВРАЗа. Данные шары эффективны при высоких нагрузках, сложных режимах измельчения, нестабильных параметрах работы. Ранее компания представила бренды «Армакс» и «Балмакс» для арматуры и стального двутавра. Новые бренды отражают максимальную прочность продуктов и уникальный комплекс их характеристик.На текущий момент предприятия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. т шаров разных размеров и параметров, включая шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие 5-ю группу твердости по ГОСТу.Учитывая текущие потребности рынков РФ и СНГ и перспективы роста спроса, компания начала работу над проектом строительства новых шаропрокатных станов, а также линий по штамповке высокопрочных шаров и выпуску литых шаров с содержанием хрома до 25%. Все они смогут производить высококачественные шары 5-й группы твердости и выше.«Мы отмечаем растущий интерес к шарам с улучшенными свойствами среди наших покупателей. В результате обработки их запросов и анализа опыта крупнейших мировых производителей мы приняли решение о расширении продуктовой линейки с соответствующим наращиванием мощностей. Благодаря реализации этих планов клиенты ЕВРАЗа смогут получить доступ к штампованным и высокохромистым литым шарам, дополнительным объемам шаров, изготовленных методом поперечно-винтовой прокатки. Также мы продолжим развивать R&D направление для улучшения нашей продукции и предоставлять потребителям всестороннюю техническую поддержку и сервис», — сказал вице-президент, руководитель дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» Сергей Синцов.В 2027-2028 годах ЕВРАЗ планирует нарастить производство мелющих шаров на 200-250 тыс. т, одновременно с расширением продуктового ряда, за счет строительства новых шаропрокатных станов и линий производства на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Реализация проектов по расширению производства позволит нарастить выпуск высокопрочных и литых шаров с содержанием хрома до 25%, включая превосходящие пятую группу твердости по ГОСТ.