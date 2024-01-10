ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили 20 патентов в 2023 году

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Предприятия холдинга ЕВРАЗ получили в 2023 году 20 патентов в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Экономический эффект от использования запатентованных изобретений составляет более 1 млрд руб. в год. Все технологии уже прошли испытания и успешно применяются на комбинатах, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.К примеру, металлурги ЕВРАЗ НТМК запатентовали технические решения в области использования огнеупоров, производства стали и мелющих шаров. Два их патента посвящены новым способам непрерывной разливки стали и модернизации самих машин (роликовой секции). Еще два патента касаются усовершенствования технологии производства и конфигурации весового дозирующего оборудования на шаропрокатном стане.Специалисты ЕВРАЗ КГОК разработали и запатентовали модель струйного аппарата для перекачивания водных растворов в цехах фабрики окускования. В сравнении со схожими моделями запатентованный агрегат имеет увеличенную открытую приемную камеру, универсальную форму форсунки, его КПД на 50% выше аналогов.«Изобретения работников уральских предприятий ЕВРАЗа созданы на основе опыта, высокой компетенции и инженерных изысканий. Запатентованные технологии и модернизированные модели оборудования позволяют наиболее эффективно выстраивать производственные процессы и повышать качество продукции», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.