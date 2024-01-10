ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили 20 патентов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...05.06.2023 В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...10.04.2023 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в «Тотальном диктанте»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральские предприятия ЕВРАЗа впервые стали площадками всероссийской акции грамотности ...24.01.2022 ЕВРАЗ НТМК в прошлом году получил 22 патента на полезные модели и изобретения
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. ЕВРАЗ НТМК в 2021 году получил 22 патента на полезные модели и изобретения, сообщает ...08.04.2020 С начала 2020 года ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Федеральная служба по интеллектуальной собственности России с начала 2020 года выдала ...