Специалисты ЕВРАЗа создали портал с технической и инженерной информацией о стальном прокате предприятия

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Специалисты ЕВРАЗа создали сайт, где размещена техническая и инженерная информация о стальном прокате компании и строительных решениях, в которых он применяется. Платформа получила название EVRAZ STEEL ENGINEERING и стала частью экосистемы по развитию стального строительства, сообщает пресс-служба предприятия.
Ресурс содержит базу знаний и прикладной инструментарий. Благодаря новой платформе у производителя появилась возможность структурировать накопленный инженерный контент. Кроме того, здесь есть все данные о продукции ЕВРАЗа: сортаменты, сертификаты, технические бюллетени и каталоги. Также пользователям доступны различные калькуляторы, которые позволяют осуществить подбор подходящих конструкций.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Также база знаний EVRAZ STEEL ENGINEERING включает в себя подборку типовых строительных решений, техническую документацию и инженерное описание продуктов. Портал будет полезен прежде всего проектировщикам, инженерам, строителям, специалистам служб технического заказчика.
«Помимо EVRAZ STEEL ENGINEERING в эко-систему ЕВРАЗа по развитию стального строительства входят компании EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX и другие организации и проекты», — отметил руководитель команды инженерного портала Александр Бибин.
По его словам, данный ресурс позволит пользователю быстро и в полном объеме получить детальную информацию о продуктах для строительства, найти ответы на часто задаваемые вопросы, а сотрудникам ЕВРАЗа даст возможность более эффективно взаимодействовать с клиентами.
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