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Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. ЕВРАЗ выступил официальным партнером XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит 8-11 июля на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Стенд ЕВРАЗа разместился в павильоне № 1 на территории более 160 кв. м. «Концепция стенда акцентирована на развитии компаний и проектов, входящих в экосистему стального строительства EVRAZ STEEL: EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX, EVRAZ STEEL HOUSE, EVRAZ STEEL ENGINEERING. Применение уникальных цифровых платформ и наличие широкой партнерской сети позволяют объединить всех участников производственной цепочки и успешно решать задачи конечных клиентов по проектированию, изготовлению металлоконструкций и поставке полнокомплектных зданий на стальном каркасе», — говорится в сообщении.

Планируется, что на полях форума вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов подпишет соглашения о сотрудничестве с правительством Свердловской области и главами Нижнего Тагила и Качканара, с компаниями БЕЛАЗ и «Ростелеком». Также он выступит на стратегической сессии ИННОПРОМа с докладом о проектах повышения производительности труда на предприятиях компании.
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