Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди ...10.07.2023 ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ...21.12.2022 Специалисты ЕВРАЗа создали портал с технической и инженерной информацией о стальном прокате предприятия
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Специалисты ЕВРАЗа создали сайт, где размещена техническая и инженерная информация о ...04.07.2022 ЕВРАЗ пятый раз подряд выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2022»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. ЕВРАЗ в пятый раз выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки ...24.06.2010 Evraz Group может остановить сталелитейное производство на заводе Vitkovice Steel
УрБК, Москва, 24.06.2010. Evraz Group с 1 июля 2010 года может остановить сталелитейное производство на своем чешском ...