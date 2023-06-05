ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В том числе холдинг разместил на площадке мероприятия свой стенд площадью более 180 кв. метров, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В этом году акцент сделан на развитии компаний и проектов, входящих в контур стального строительства ЕВРАЗа: EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX, EVRAZ STEEL ENGINEERING. Наличие уникальных цифровых платформ и широкой партнерской сети дает возможность объединить всех участников производственной цепочки и решать задачи по проектированию, изготовлению металлоконструкций и поставке полнокомплектных зданий на стальном каркасе.Также на выставке представлены проекты ЕВРАЗа по цифровизации, дебюрократизации и экологические программы.К деловой программе выставке присоединится руководство компании. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов выступит на стратегической сессии ИННОПРОМа с докладом о производительности. Технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров расскажет о реализации программы Передовых инженерных школ и совместных проектах с Научно-образовательным центром УрФу. Директор по экологии Сергей Сергеев выступит в сессии, посвященной устойчивому развитию, и расскажет о реализации природоохранных проектов.ЕВРАЗ планомерно реализует природоохранные мероприятия федерального экологического проекта «Чистый воздух». Из девяти запланированных масштабных мероприятий шесть уже выполнены. С 2018 по 2022 год инвестиции в проекты составили более 4 млрд руб. За последние 20 лет было закрыто более 20 устаревших экологически вредных производственных объектов. На комбинате полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в конвертерном цехе, на коксохимическом производстве. Идет реализация проекта по использованию воды в замкнутом оборотном цикле.На предприятиях компании внедряют проекты автоматизации производственных процессов, машинного обучения, экспертные системы, создают цифровые подсказчики для важных технологических этапов производства. Предприятия переходят на безбумажный документооборот, применяют VR-тренажеры для обучения. Использование передовых технологий позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции, повышать эффективность, снижать затраты и улучшать привлекательность рабочих мест.