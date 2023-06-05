УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:48

ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В том числе холдинг разместил на площадке мероприятия свой стенд площадью более 180 кв. метров, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ

В этом году акцент сделан на развитии компаний и проектов, входящих в контур стального строительства ЕВРАЗа: EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX, EVRAZ STEEL ENGINEERING. Наличие уникальных цифровых платформ и широкой партнерской сети дает возможность объединить всех участников производственной цепочки и решать задачи по проектированию, изготовлению металлоконструкций и поставке полнокомплектных зданий на стальном каркасе.

Также на выставке представлены проекты ЕВРАЗа по цифровизации, дебюрократизации и экологические программы.

К деловой программе выставке присоединится руководство компании. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов выступит на стратегической сессии ИННОПРОМа с докладом о производительности. Технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров расскажет о реализации программы Передовых инженерных школ и совместных проектах с Научно-образовательным центром УрФу. Директор по экологии Сергей Сергеев выступит в сессии, посвященной устойчивому развитию, и расскажет о реализации природоохранных проектов.

ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ

ЕВРАЗ планомерно реализует природоохранные мероприятия федерального экологического проекта «Чистый воздух». Из девяти запланированных масштабных мероприятий шесть уже выполнены. С 2018 по 2022 год инвестиции в проекты составили более 4 млрд руб. За последние 20 лет было закрыто более 20 устаревших экологически вредных производственных объектов. На комбинате полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в конвертерном цехе, на коксохимическом производстве. Идет реализация проекта по использованию воды в замкнутом оборотном цикле.

На предприятиях компании внедряют проекты автоматизации производственных процессов, машинного обучения, экспертные системы, создают цифровые подсказчики для важных технологических этапов производства. Предприятия переходят на безбумажный документооборот, применяют VR-тренажеры для обучения. Использование передовых технологий позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции, повышать эффективность, снижать затраты и улучшать привлекательность рабочих мест.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2023 В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...

08.07.2022 Вложения в развитие

ЕВРАЗ направит 4,2 млрд рублей из своих отчислений на развитие Нижнего Тагила ...

04.07.2022 ЕВРАЗ пятый раз подряд выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2022»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. ЕВРАЗ в пятый раз выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки ...

06.07.2021 ЕВРАЗ в четвертый раз стал партнером «Иннопрома»

Компания представляет на выставке проекты в сфере экологии, цифровизации и применения металлопроката ...

09.07.2019 ЕВРАЗ представил на «Иннопроме-2019» свои IT-наработки в промышленности

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером международной промышленной выставки ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (214)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18