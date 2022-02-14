ММК продолжает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производства

УрБК, Магнитогорск, 16.02.2023. В 2022 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжил реализацию проектов по повышению энергоэффективности на всех этапах производства. Экономический эффект от проведенных мероприятий составляет сотни миллионов рублей в год, сообщает пресс-служба предприятия.
Компания применяет систему энергетического менеджмента (СЭнМ) для снижения энергозатрат. В декабре ММК успешно прошел сертификационный аудит СЭнМ, по итогам которого система энергетического менеджмента компании признана результативной и полностью соответствующей требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Кроме того, в прошлом году за лидерство в сфере энергоменеджмента комбинат удостоился международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.
Ключевые направления повышения эффективности производства в Группе ММК подразумевают проработку и внедрение энергоэффективных идей, реализацию малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере энергосбережения, а также оказание энергосервисных услуг. В 2022 году через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» работники ПАО «ММК» подали 944 энергоэффективные идеи, 409 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом на уровне 440 млн руб. Кроме того, введены в работу 11 проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 190 млн руб.
ПАО «ММК» — первое в России промышленное предприятие с успешным опытом реализации энергосервисных контрактов. В 2022 году продолжилась работа по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год — 10,4 млн руб.), проектам по модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика (эффект за год — 49,7 млн руб.) и технологических цехов (эффект за год — 4,3 млн руб.).
Выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината в 2022 году увеличилась на 1,3 МВт (0,2%). Кроме того, по отношению к предыдущему году выросла степень использования вторичных газов на электростанциях: доменного газа — на 1,6%, коксового газа — на 3,6%. В результате снижение потерь вторичных газов для доменного газа составило 1,26% (до 0,75% — в 2022 году), коксового — 4,56% (до 0,58% — в 2022 году).
Планомерная работа компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет также важное экологическое значение. Она позволяет уменьшить выбросы комбината, в том числе эмиссию парниковых газов.
«Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся сократить наше воздействие на окружающую среду и сделать наше предприятие более экологичным», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
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