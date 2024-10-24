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ММК развивает энергосберегающие технологии

Система энергоменеджмента (СЭнМ) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за 2024 год обеспечила экономический эффект в размере около 1,2 млрд руб. Это стало результатом комплексной работы по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК, сообщает Управление информации и общественных связей комбината.

СЭнМ функционирует на комбинате с 2016 года и является одним из наиболее эффективных инструментов для снижения затрат энергии. Система является частью Энергетической политики ММК, цель которой — уменьшение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Эффективность системы в ключевых процессах была подтверждена внешним аудитом в сентябре 2024 года, который показал ее соответствие требованиям государственного стандарта.

«Повышение энергоэффективности — одно из приоритетных направлений развития Группы ММК. Мы стремимся обеспечить эффективность использования энергоресурсов на каждом рабочем месте. В числе основных механизмов повышения энергоэффективности производства на ММК – проработка и внедрение рационализаторских идей, малобюджетные проекты (baby-capex), а также оказание энергосервисных услуг. Эти и другие мероприятия снижают затраты компании на топливно-энергетические ресурсы и сокращают негативное воздействие на окружающую среду», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

ММК развивает энергосберегающие технологии

За прошлый год через блок сопровождения платформы энергоменеджмента было подано 1 тыс. 107 идей в области энергоэффективности, из них реализовано — 553. Плановый годовой экономический эффект составил 424,5 млн руб. Также было реализовано 4 малобюджетных проекта с общим эффектом в 49,9 млн руб. Модернизация систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов принесла ММК 268,6 млн руб.

Реализация проектов по снижению стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов собственной выработки, а также энергоменеджмента (ремонт в часы с минимальной стоимостью и снижение потребления в часы с максимальной стоимостью) позволили комбинату сэкономить 442,6 млн руб.

Центр энергосберегающих технологий ММК за год был проинформирован сотрудниками через чат-бота в Телегам о 173 фактах нерационального использования топливно-энергетических ресурсов, включая утечки, сливы, наледи на трубопроводах и другое. Регистрация потерь и устранение нарушений принесли экономический эффект в размере около 3,2 млн руб.

Благодаря запуску коксовой батареи № 12 с двумя турбогенераторами мощностью 40 МВТ, а также котлами-утилизаторами для утилизации тепла дымовых газов установок сухого тушения кокса удалось значительно повысить выработку электроэнергии. Всего в 2024 году выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината выросла на 19134 тыс. кВт/ч (+0,4%), а самообеспеченность электричеством выросла до 65% (+3 п. п).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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