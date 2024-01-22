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Свердловские предприниматели и самозанятые в 2024 году смогут бесплатно пройти бизнес-обучение по актуальным направлениям

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал годовую программу обучения, участниками которой станут порядка 5,4 тыс. жителей области. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков напомнил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе работают разные меры поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых.

«В прошлом году больше 5 тыс. человек прошли образовательные курсы и обучающие программы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Например, около 900 человек из 44 муниципалитетов обучились по программе для начинающих предпринимателей «Стартуй уверенно». В этом году мы не снижаем планку», — подчеркнул Вадим Третьяков.

Так, в 2024 году самозанятые смогут пройти обучение по следующим дисциплинам: цифровые продажи, цифровые сервисы, брендинг, малобюджетный маркетинг, маркетплейсы. Также для плательщиков налога на профессиональный доход планируется организовать воркшопы по созданию сайтов и приложений, созданию системы онлайн-продвижения, ювелирному делу, росписи и другим прикладным навыкам.

Для начинающих бизнесменов разработаны следующие программы: контекстная реклама, продвижение и продажи, цифровой бизнес и сервисы, маркетплейсы, анализ экономической ситуации и самоаудит бизнеса, личная эффективность руководителя, ораторское мастерство, эффективные переговоры, программы обучения Корпорации МСП.

Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что программы ежегодно корректируются и остаются только востребованные среди предпринимателей.

«По одной из самых популярных программ фонда «Стартуй уверенно» планируется обучить около 700 человек. Эта программа особенно подойдет для будущих получателей соцконтрактов. В этом году продолжится работа в рамках подписанного с крупнейшими маркетплейсами соглашения. Планируется большой обучающий проект для самозанятых, с акцентом на практику», — комментирует Валерий Пиличев.

В числе прочего фонд продолжит работу с социальными и молодыми предпринимателями, которые смогут получить содействие в оформлении заявок на гранты от регионального министерства инвестиций.
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