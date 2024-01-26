УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о наборе на бесплатное обучение по программе «Начни свое дело»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, объявил набор участников на бесплатное обучение по различным программам для начинающих и действующих предпринимателей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, напомнив, что губернатор Евгений Куйвашев считает развитие малого и среднего бизнеса стратегически важным для развития экономики региона, сообщил, что старт первого потока программы намечен на 26 февраля, а следующая группа начнет обучение 3 марта.

«В 2024 году бесплатное обучение по различным программам для начинающих и действующих предпринимателей прошли больше 5 тыс. человек. Фонд поддержки предпринимательства сохраняет все программы прошлого года, и кроме того планируется усиление работы с получателями социальных контрактов. Они будут проходить обучение по программам фонда для начинающих предпринимателей», — подчеркнул Вадим Третьяков.

Так, базовая программа «Начни свое дело», рассчитанная на 16 часов, позволяет освоить навыки, необходимые для открытия собственного дела и управления малым и средним предприятием: студенты научатся создавать чат-ботов в Telegram, изучат Word и Excel для бизнеса, познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и правовой стороной работы с нейросетями. Кроме того, курс включает изучение конструкторов сайтов, графических сервисов, сервисов для текстов, анализаторов тем и генерации контента.

«Все наши курсы ведут практикующие специалисты с хорошим опытом работы. Сейчас идет набор на обучающие программы в онлайн-режиме», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2024 Свердловские предприниматели и самозанятые в 2024 году смогут бесплатно пройти бизнес-обучение по актуальным направлениям

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал годовую ...

18.05.2022 СОФПП запустил обучение по программам «Маркетплейсы» и «Продвижение и реклама в социальных сетях»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил обучение по ...

04.07.2016 Жителей Свердловской области бесплатно обучат основам предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2016. До конца года 2 тыс. жителей Свердловской области бесплатно обучатся основам бизнеса, ...

19.09.2014 Более 500 предпринимателей пройдут бесплатное обучение в рамках господдержки

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в этом году планирует ...

14.06.2013 В Свердловской области с начала 2013 года более 1,8 тыс. человек прошли бесплатное бизнес-обучение

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства с января по май 2013 ...

Популярные новости
23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом
Архив новостей
Февраль 2024 (502)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18