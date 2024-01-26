Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о наборе на бесплатное обучение по программе «Начни свое дело»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, объявил набор участников на бесплатное обучение по различным программам для начинающих и действующих предпринимателей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, напомнив, что губернатор Евгений Куйвашев считает развитие малого и среднего бизнеса стратегически важным для развития экономики региона, сообщил, что старт первого потока программы намечен на 26 февраля, а следующая группа начнет обучение 3 марта.



«В 2024 году бесплатное обучение по различным программам для начинающих и действующих предпринимателей прошли больше 5 тыс. человек. Фонд поддержки предпринимательства сохраняет все программы прошлого года, и кроме того планируется усиление работы с получателями социальных контрактов. Они будут проходить обучение по программам фонда для начинающих предпринимателей», — подчеркнул Вадим Третьяков.



Так, базовая программа «Начни свое дело», рассчитанная на 16 часов, позволяет освоить навыки, необходимые для открытия собственного дела и управления малым и средним предприятием: студенты научатся создавать чат-ботов в Telegram, изучат Word и Excel для бизнеса, познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и правовой стороной работы с нейросетями. Кроме того, курс включает изучение конструкторов сайтов, графических сервисов, сервисов для текстов, анализаторов тем и генерации контента.



«Все наши курсы ведут практикующие специалисты с хорошим опытом работы. Сейчас идет набор на обучающие программы в онлайн-режиме», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.