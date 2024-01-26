Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о наборе на бесплатное обучение по программе «Начни свое дело»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал годовую ...18.05.2022 СОФПП запустил обучение по программам «Маркетплейсы» и «Продвижение и реклама в социальных сетях»
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил обучение по ...04.07.2016 Жителей Свердловской области бесплатно обучат основам предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2016. До конца года 2 тыс. жителей Свердловской области бесплатно обучатся основам бизнеса, ...19.09.2014 Более 500 предпринимателей пройдут бесплатное обучение в рамках господдержки
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в этом году планирует ...14.06.2013 В Свердловской области с начала 2013 года более 1,8 тыс. человек прошли бесплатное бизнес-обучение
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства с января по май 2013 ...