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Вчера, 17:02

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предложит самозанятым освоить новые профессии

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил новую услугу для самозанятых. В рамках онлайн-форума «Стартуй уверенно» предпринимателям было предложено за пару месяцев освоить новые профессии с помощью практикумов, сообщает пресс-служба фонда.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркивает, что налоговый режим для самозанятых оказался выгодным и удобным инструментом и для самих предпринимателей, и для бюджета региона.

«Мы находимся на шестом месте в стране по темпам роста численности самозанятых. В прошлом году плательщики налога на профессиональный доход в Свердловской области перечислили более 500 млн руб. налогов. Популярность этого режима объясняется удобством сервисов, отсутствием необходимости приобретать контрольно-кассовую технику и сдавать отчеты, комфортными налоговыми ставками. Кроме того, для самозанятых в нашем регионе действует немало мер поддержки», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Директор СОФПП Валерий Пиличев в рамках форума презентовал предложения организации для тех, кто только начинает работать на себя, а также для уже опытных предпринимателей.

«В 2022 году мы вводим серию бесплатных вебинаров и практикумов, по итогам которых самозанятые будут получать сертификат о новой специальности. Их цель — помочь быстро сориентироваться в меняющейся ситуации на рынке и за 1,5-2 месяца получить новую профессию. Темы разные: индустрия красоты, реклама и маркетинг, IT, креативная сфера, крафтовое производство. И курсы будут пополняться. У самозанятых есть возможность влиять на их формирование, давая обратную связь», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Запись на курсы доступна как уже зарегистрированным самозанятым, так и тем, кто только планирует ими стать. Обучение проводится бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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