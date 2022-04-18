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18.04.2022

В Свердловской области зарегистрировано 133,5 тыс. самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Екатеринбурге 21 апреля пройдет онлайн-форум «Стартуй уверенно» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). В 2022 году он ориентирован на самозанятых, количество которых на Среднем Урале составляет 133,5 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Форум будет посвящен в том числе работе самозанятых в новых экономических условиях и освоению востребованных навыков и профессий.

«В Свердловской области зарегистрировано 133,5 тыс. самозанятых. По темпам роста их численности наш регион занимает шестое место в России. С начала действия налогового режима самозанятые были приравнены по некоторым направлениям поддержки к субъектам МСП. Это был большой шаг в их частью предпринимательского сообщества, в признании важности этой среды, в которой может вырасти новый, более крупный, бизнес. На форуме мы будем говорить о новых возможностях для этой категории», — рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Региональный аналитик HeadHunter-Урал Анна Осипова отметила, что речь на форуме пойдет о том, какую нишу самозанятые заняли на рынке труда, и в каких сферах деятельности их большинство.

«Мы поговорим о том, как самозанятые стали новыми игроками на рынке труда, и в каких сферах они чаще всего реализуются. Хочу также поднять важный вопрос — как нанимать их в проекты, какие нюансы стоит учитывать. Также речь пойдет о популярных платформах работы бизнеса с самозанятыми», — говорит Анна Осипова.

Кроме того, в ходе форума эксперты представят новые антикризисные обучающие программы.

«Мы разработали новые антикризисные обучающие программы, где любой желающий сможет получить за 1,5-2 месяца новую профессию и выйти на рынок труда как самозанятый в индустрии красоты, рекламе и маркетинге, креативной сфере. Это серия бесплатных вебинаров и практикумов, по итогам которых самозанятые получат сертификат о новой специальности», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Присутствие на форуме станет бесплатным для всех участников, предварительно необходимо будет пройти регистрацию.

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