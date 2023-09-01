На Среднем Урале три фермерских хозяйства получат 25 млн рублей на развитие агротуризма

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В I полугодии предприятия IT-сферы на Среднем Урале получили 206 млн руб. в качестве ...22.08.2023 Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке ...09.08.2023 Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого ...17.05.2022 Победители конкурса «Агростартап» в Свердловской области получат 75 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. 16 начинающих сельхозпроизводителей из Свердловской области получат 75 млн руб. в ...25.06.2013 Фермерские хозяйства Свердловской области в ближайшее время получат поддержку в размере 53 млн руб
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2013. Фермерские хозяйства Свердловской области в ближайшее время получат поддержку в размере ...