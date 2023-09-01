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На Среднем Урале три фермерских хозяйства получат 25 млн рублей на развитие агротуризма

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Три фермерских хозяйства из Свердловской области удостоились грантов «Агротуризм». Они получат совокупно 25 млн руб. из федерального и областного бюджетов на реализацию проектов сельского туризма.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), гранты распределены между 164 хозяйствами со всей России. Среди них — экокомплекс «Уральская пчелка», занявший второе место в конкурсе Минсельхоза РФ, а также ферма «Черемухово» в Талицком районе и «Рыбалка глэмп и кэмп» в селе Киприно Невьянского района.

Отмечается, что все участники прошли конкурс при содействии СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес». Поддержка фермерских хозяйств в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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