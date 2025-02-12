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На Урале прошла первая межрегиональная бизнес-миссия по развитию агротуризма

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. На Урале прошла первая межрегиональная бизнес-миссия по развитию агротуризма. В мероприятии приняли участие 14 свердловских и челябинских предпринимателей. Двухдневное событие было организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») и Центр «Мой бизнес» Челябинской области. Об этом сообщает департамент информполитики свердловского региона.

«Запрос на поездку, связанную с изучением опыта агротуризма, исходил от самих предпринимателей. Как оказалось, интерес к этой теме очень высокий. Многие с удивлением для себя узнали, что, например, для того чтобы начать работать с туристами, вовсе не обязательно иметь идеальные условия. Но такая вспомогательная деятельность помогает со временем развивать инфраструктуру, не говоря уже о расширении клиентской базы. Уже прорабатываем направления в других регионах, где можно познакомиться с передовым опытом организации тех или иных процессов», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Предприниматели посетили различные аграрные предприятия на Среднем и Южном Урале, включая сыроварню, эко-ферму, пчеловодческое хозяйство и другие. Также они обсудили кооперацию с представителями туристической инфраструктуры, поделились опытом развития агротуризма и социальных проектов.

Отметим, что подобные межрегиональные события, организуемые СОФПП, будут продолжены. Следующими темами могут стать мясомолочная переработка и заготовка кормов.
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