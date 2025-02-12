На Урале прошла первая межрегиональная бизнес-миссия по развитию агротуризма

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Свердловская область вошла в топ-5 ведущих регионов по поддержке экспорта. Центр ...24.05.2024 В Свердловской области в 2024 году соцконтракт помог зарегистрировать 100 новых бизнес-проектов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. С начала 2024 года в рамках социального контракта при содействии Свердловского ...11.04.2024 На Среднем Урале стартовал сбор заявок на бизнес-конкурс «Премия номер один»
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. До 24 апреля в Свердловской области пройдет сбор заявок на участие в конкурсе «Премия ...21.09.2023 На Среднем Урале три фермерских хозяйства получат 25 млн рублей на развитие агротуризма
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Три фермерских хозяйства из Свердловской области удостоились грантов «Агротуризм». Они ...09.08.2023 Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого ...