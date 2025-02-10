Татьяна Шилова: Объем кредитования свердловских аграриев вырос в полтора раза

Фото предоставлено пресс-службой Свердловского филиала Россельхозбанка

Свердловская область традиционно славится тяжелым машиностроением и оборонной промышленностью. Тем не менее, на Урале хорошо развито сельское хозяйство: фермеры обрабатывают более 200 тыс. гектаров посевных земель в регионе. На территории области трудятся работники 650 крестьянско-фермерских хозяйств. И чтобы сезонно-полевые работы прошли в срок и успешно — готовятся к ним уральские аграрии заранее. Закупать все необходимое начинают уже с ноября-декабря и продолжают в начале года. Финансовую поддержку в этом им оказывает Россельхозбанк, который готов и дальше наращивать темпы льготного кредитования АПК в Свердловской области. О том, как РСХБ поддержал фермеров в 2024 году, и планах на поддержку в новом сезоне рассказала директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.— В рамках мер поддержки сельхозпроизводителей аграрии могут получить краткосрочные или инвестиционные займы по льготной ставке. Программа льготного кредитования разработана Министерством сельского хозяйства для развития сферы АПК и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На сегодняшний день, это эффективный инструмент поддержки аграриев, который функционирует уже несколько лет. Мы понимаем, что своевременная помощь нашим аграриям и фермерам — это обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Именно поэтому государство на постоянной основе дотирует агропромышленный комплекс, а РСХБ играет ключевую роль в этой истории. Программа льготного кредитования неизменна, что особенно важно. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный кредит до года или инвестиционный кредит от двух до 15 лет включительно. Предоставление льготных кредитов осуществляется на цели развития растениеводства, животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнями, которые утверждены приказами Минсельхоза России. Льготное кредитование доступно широкому кругу сельхозпроизводителей, начиная от крупных агрохолдингов и заканчивая крестьянско-фермерскими хозяйствами. Для нас важен каждый клиент, обратившийся за финансовой поддержкой.— В прошлом году Россельхозбанк в Свердловской области направил аграриям более 11 млрд руб. Это на 46 % больше, чем в 2023 году. Порядка 90% из этих средств были выданы по льготной ставке. Большая часть идет на сезонно-полевые работы: покупку топлива, семян, минеральных удобрений.— Действительно, в Свердловской области хорошо развито животноводство, есть успехи в выращивании овощей открытого грунта, развито растениеводство. В прошлом году производство молочных изделий превысило 3 млрд килограмм. Наш регион лидирует в Уральском Федеральном округе в этом направлении. Поэтому вполне закономерно, что около 70% наших клиентов занимаются животноводством, порядка 30% — растениеводством. Некоторые районы Свердловской области особенно славятся своими крестьянско-фермерскими хозяйствами. Например, считается, что успешно разводить крупный рогатый скот получается у хозяйств в Ирбитском районе, картофелеводов много в Богдановичском районе, производителей зерна в Талицком и Сысертском — перечислять можно много. Хотя отмечу, вся Свердловская область может гордиться сельхозпроизводителями.— Работать над заявками по поддержке весенних посевных работ мы начинаем с осени, то есть заранее: посевная кампания в Свердловской области традиционно стартует в конце апреля — начале мая. Но, как говорят многие наши клиенты, готовить сани нужно летом. Хотя подать заявку на льготное кредитование не поздно и сейчас. Всех, кто подает заявки на льготное кредитование, мы включаем в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства реестр открывается и банк оперативно начинает выдачу кредитов.— Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, — это 1969 (бывшая 1528/258). Размер ставки составляет 50% или 30% от ключевой ставки Банка России плюс 2%. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это 8,3%.