Сегодня, 14:21

В Свердловской области за год поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота в августе 2025 года составило 256,8 тыс. голов, что на 2,9% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В том числе поголовье коров за год сократилось на 6,7 тыс. голов или 5,7% и составило 111,6 тыс. голов. В то же время количество свиней выросло на 0,1% — до 379,6 тыс. голов, птиц — на 5,1%, до 13 млн голов. овец и коз — на 3,3%, до 58,5 тыс. голов. Отрицательную динамику показали овцы и козы: за год ее поголовье сократилось на 11,9% — до 56,9 тыс. голов.

При этом в регионе производство молока выросло на 0,6%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,3%. Производство яиц сократилось на 0,3%,
