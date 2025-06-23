Поголовье коз, овец и коров в Свердловской области за год снизилось на 3-4%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье коз и овец в июле 2025 года составило 61,9 тыс. голов. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Свердловскстат.



Поголовье свиней сократилось на 1% (до 378 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 2,6% (до 259,3 тыс. голов), в том числе поголовье коров — на 3,4% (до 114,4 тыс. голов). При этом поголовье птицы выросло на 1,1% (до 12,9 млн голов).



Также отмечается, что производство скота и птицы на убой (в живом весе) в регионе за год выросло на 4%, молока — на 0,3%. Выпуск яиц, напротив, сократился на 1,2%.