В Свердловской область поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 4%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота в октябре 2025 года составило 248,9 тыс. голов, что на 3,8% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В том числе поголовье коров за год сократилось на 7,3 тыс., или 6,3%, и составило 109,8 тыс. голов.

В то же время количество свиней сократилось на 2,5% — до 371,2 тыс. голов, овец и коз — на 9,2%, до 51,8 тыс. голов. Положительную динамику показала только птица: за год ее поголовье выросло на 3,1% — до 13,2 млн голов.

При этом в регионе производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2%, молока — на 1,5%, яиц — на 0,8%.