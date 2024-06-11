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На четыре проекта строительства и реконструкции свердловских оросительных систем направят 227 млн рублей в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Свердловские аграрии планируют построить и реконструировать в 2024 году четыре оросительные системы на общей площади 654,5 га. На это будет направлено 227 млн руб., 50% от суммы компенсирует государство, сообщает департамент информполитики региона.

«Сельскохозяйственные предприятия «Урал» в Белоярском городском округе и «Русское поле» в Красноуфимском округе построят системы комплексного полива земель на общей площади более 600 га, а также сельскохозяйственный производственный кооператив «Битимский» в городском округе Первоуральск планирует реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем на площади 32 гектара», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, добавив, что объем инвестиций на проекты мелиорации составит 191,5 млн руб.

Как писал УрБК, глава Минсельхоза России Оксана Лут недавно заявила, что в связи с засушливым летом в 2024 году министерство ожидает недобора по зерновым в сравнении с 2023 годом. По данным департамента мелиорации Минсельхоза России и комитета Госдумы по аграрным вопросам, на искусственном орошении в России находятся 4-4,69 млн га сельскохозяйственной земли, в целом мелиоративный фонд составляет 9,47 млн га (по данным на 2021 год), а общая площадь посевных площадей к 2024 году составила 84,5 млн га. В 2022-2024 годах на работы по мелиорации посевных площадей планировалось потратить около 94,3 млрд руб.
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