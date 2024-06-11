На четыре проекта строительства и реконструкции свердловских оросительных систем направят 227 млн рублей в 2024 году

Из-за нехватки техники аграрии могут потерять часть урожая зерновых и овощей ...26.04.2024 Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...14.03.2024 Свердловские аграрии в текущем году планируют засеять 770 тыс. га земли
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Свердловские аграрии планируют засеять 770 тыс. га земли (350 тыс. га отведено под ...10.01.2024 Свердловские фермеры смогут получить более 175 млн рублей субсидий в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...03.04.2014 Сельхозпредприятия Свердловской области до 2016 года получат средства из федерального бюджета на развитие мелиорации
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2014. Более 15 млн руб. до 2016 года получат сельхозпредприятия Свердловской области из ...