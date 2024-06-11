На четыре проекта строительства и реконструкции свердловских оросительных систем направят 227 млн рублей в 2024 году

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Прогнозы сушат урожай

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УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...

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