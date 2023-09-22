Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

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В Минсельхозе рассказали о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%

УрБК, Москва, 22.09.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый сильный рост цен на топливо ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну

Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...

Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по ...