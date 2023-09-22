Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

УрБК, Москва, 22.09.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый сильный рост цен на топливо ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...06.09.2018 Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...06.09.2018 Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по ...