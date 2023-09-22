Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного ...22.09.2023 В Минсельхозе рассказали о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%
УрБК, Москва, 22.09.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый сильный рост цен на топливо ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...06.09.2018 Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...