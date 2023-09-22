Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

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УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного ...

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Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

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Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну

Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...