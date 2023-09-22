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Вчера, 15:02

Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила министр АПК и потребительского рынка Среднего Урала Анна Кузнецова.

«Проблем с объемами топлива на территории региона нет. Один из крупнейших поставщиков продекларировал 2,5 тыс. т (топлива — прим. ред.) в регионе. Цена уже стабилизировалась. Сейчас правительство РФ ограничило экспорт дизельного топлива и бензинов. Это стимулировало топливную биржу, и мы ждем трансляцию этого на оптовую продажу», — сообщила Анна Кузнецова.

При этом министр отметила, что в пик роста цен мелкооптовые поставщики сильно подняли цены на летнее топливо, а региональным властям пришлось в ручном режиме помогать аграриям заключать договоры с крупными поставщиками.

«Часть коллег ощущает давление рынка и по цене, и по количеству. Крупные предприятия работают с крупными поставщиками, такими как «Башнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и так далее. А небольшие хозяйства, которые находятся на удаленных территориях, сотрудничают с компаниями (мелкого опта — прим. ред.). Их функционал — не только продать, но и довезти топливо до аграриев», — пояснила глава регионального министерства.

По ее словам, если говорить о Свердловской области, то цены на топливо на текущий момент с даты, когда они начали расти, увеличились на 35%.

Отметим, что ранее в Минсельхозе рассказали о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%. Об этом заявил директор департамента ведомства Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации. По его словам, с 20 июля по 14 сентября средняя цена топлива в целом по стране выросла на 27%.

На прошлой неделе правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива из страны для стабилизации розничных цен. Ранее кабмин принял решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу.
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