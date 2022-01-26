В Минсельхозе рассказали о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%

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Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

В Челябинской области в прошлом году выдали 441 тыс. кредитов наличными

УрБК, Челябинск, 26.01.2022. В Челябинской области в январе-декабре 2021 года выдали 441 тыс. 357 кредитов наличными, ...

Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов по темпам роста зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла 43 место в рейтинге регионов РФ по темпам роста зарплаты в ...

На 12 января средняя цена на бензин в Екатеринбурге составила 32,86 руб. за литр

УрБК, Москва, 16.01.2015. С 5 по 11 января 2015 года в России было выпущено 838 тыс. т автомобильного бензина, рост ...