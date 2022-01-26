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В Минсельхозе рассказали о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%

УрБК, Москва, 22.09.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где отмечается самый сильный рост цен на топливо для аграриев. Об этом рассказал директор департамента Минсельхоза РФ Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Он отметил, что с 20 июля по 14 сентября средняя цена топлива в целом по стране выросла на 27%.

«И это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый. Тульская область — плюс 48,3%, Свердловская область — плюс 47%, Чувашская республика — плюс 44%, Брянская область — плюс 46% и так далее. То есть ряд регионов был бы счастлив, если бы у них средний рост был, я вот так отмечу», — заявил Р. Некрасов.

Напомним, что на этой неделе правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива из страны для стабилизации розничных цен. Ранее кабмин принял решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу.
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