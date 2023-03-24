Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...17.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...12.08.2022 Цена на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...23.06.2022 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,06%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июня 2022 года не ...03.09.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,25%
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 23 ...